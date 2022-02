Jeugdzorg kondigt staking aan nadat kabinet eisen negeert

Medewerkers in de jeugdzorg leggen uit onvrede over de cao-onderhandelingen en arbeidsomstandigheden het werk tijdelijk neer op 15 maart. Dat protest zal 24 uur duren, zo kondigen de bonden vandaag aan.

‘Duizenden medewerkers doen mee uit onvrede over aangekondigde bezuinigingen, torenhoge werkdruk, ellenlange wachtlijsten en het uitblijven van een fatsoenlijke cao. Alle planbare zorg vervalt, alleen spoedeisende hulp wordt verleend. Het is de tweede keer in de geschiedenis dat jeugdzorgmedewerkers staken,’ zo licht vakbond FNV de protestactie toe.

Bezuinigingen moeten van tafel

Vorige week stelden de jeugdzorgmedewerkers al een ultimatum aan het kabinet. Daarbij werd ook al een werkonderbreking genoemd als stok achter de deur. De bond eist dat bezuinigingen voor de sector van tafel gaan en dat rijksgelden voor jeugdzorg ‘geoormerkt’ worden voordat deze richting gemeenten vloeien. ‘Nu dreigen gemeenten het beschikbare geld ook aan andere dingen uit te geven.’

De vastgelopen salarisonderhandelingen slepen al een jaar voort, waarbij de partijen maar niet dichter tot elkaar lijken te komen. Zo eist FNV een salarisverhoging van 5 procent voor 2022. De ruimte hiervoor zou bestaan als toegezegde rijksbijdragen daadwerkelijk worden ingezet.

De werkgevers vinden de looneis daarentegen niet reëel. ‘Dit brengt voor de organisaties dusdanige financiële risico’s met zich mee dat ze daar niet op kunnen ingaan,’ verklaarde Jeugdzorg Nederland. Meer dan 2 procent loonsverhoging zou er onder de huidige omstandigheden niet in zitten.

Liever niet staken

FNV benadrukt dat staken voor jeugdzorgmedewerkers geen lichtvaardige beslissing is. ‘Dit is een beroepsgroep die normaal gesproken liever niet staakt, omdat er enorm veel betrokkenheid is tegenover de kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben. Maar het water staat iedereen inmiddels tot aan de lippen. Dat er snel iets gebeurt om de problemen aan te pakken, is juist ook in het belang van die kwetsbare doelgroep,’ zegt bestuurder Maaike van der Aar. Ze vervolgt: ‘Het kabinet kijkt echter de andere kant op en dat zorgt voor veel emotie bij onze leden. De actiebereidheid is enorm.’

Op de dag van de staking, 15 maart, staat onder andere al een actie van de jeugdzorg gepland op het Malieveld in Den Haag. ‘Daaraan doen niet alleen duizenden jeugdzorgwerkers mee, maar ook jongeren, ouders en andere partijen zoals jeugdadvocaten.’