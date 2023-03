Economische raming voorspelt toenemende armoede

De gemeentelijke schuldhulpverlening wacht een druk jaar in 2024. Daarop wijst de laatste economische raming, het donderdag verschenen Centraal Economisch Plan. Het aantal Nederlanders in armoede zal toenemen van 4,7 naar 5,8 procent van de bevolking.

Het Centraal Planbureau (CPB) is redelijk optimistisch over de Nederlandse economie. Zo blijft de koopkracht dit jaar in doorsnee ‘ongeveer gelijk’, om in 2024 zelfs toe te nemen met 2 procent, dankzij hogere lonen. Maar vooral uitkeringsgerechtigden zakken steeds vaker onder de armoedegrens.

Steun stopt

Dat heeft te maken, aldus het CPB, met met het stopzetten van inkomensondersteuning en andere compenserende maatregelen. ‘Een aantal maatregelen loopt af in 2024. Denk daarbij aan de hogere huur- en zorgtoeslag en de energietoeslag. Ook het kindgebonden budget wordt weer afgebouwd,’ zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp.

Langer doorgaan met het beleid zou een voor de hand liggende manier zijn om de armoede in 2024 te dempen, maar is ook niet gratis. ‘Als je die huidige maatregelen zou doortrekken, kost dat per jaar 4 miljard euro. Maar dat zijn bovenal politieke keuzes,’ aldus Hasekamp.

Miljoen mensen

Bijna een miljoen Nederlanders leven volgend jaar in armoede als de raming waarheid waart, zo reageert de vereniging van financiële hulpverleners, de NVVK. Volgens deze belangenbehartiger moeten mensen niet te lang wachten met vragen om hulp. ‘Het is erg belangrijk om al bij de eerste geldzorgen contact te leggen met de gemeente. Vroege hulp voorkomt dat het probleem verergert en je afglijdt naar een situatie van armoede.’

De NVVK verwacht ook dat meer mensen een beroep zullen doen op schuldhulp vanwege de onlangs ingezette herziening van het schuldenbeleid. De periode waarin mensen hun schulden zoveel als mogelijk af moeten lossen voordat ze worden kwijtgescholden, wordt hierbij gehalveerd tot achttien maanden.

Gerichte maatregelen

Minister Schouten voor Armoedebeleid noemt de voorspellingen over piekende armoede ‘zeer zorgelijk’. Het kabinet broedt al op maatregelen, voegt ze daaraan toe. ‘We kijken als kabinet nu naar mogelijkheden om gerichte maatregelen te nemen, waarbij de inzet blijft om het aantal mensen dat in armoede leeft te verminderen.’

De mogelijkheden worden nu verkend. Bij de voorjaarsnota, uiterlijk 1 juni, komt er meer duidelijkheid over de ondersteuning en koopkrachtmaatregelen. In augustus volgt het definitieve besluit.