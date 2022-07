Sport en bewegen heeft een duidelijke maatschappelijke waarde. De kosten en baten wegen daarbij tegen elkaar op, zo blijkt uit onderzoek van Rebel en het Mulier Instituut. Investeren in sport en bewegen loont.

Naar de effecten van sporten en bewegen is veel onderzoek gedaan. Dat bewegen loont en verschillende voordelen kent voor mens en maatschappij, is inmiddels dan ook wel bekend. Maar wat levert sporten en bewegen nu precies op aan sociaal-economische waarde?

Inzichtelijk maken

Om dat te meten kun je gebruik maken van het instrument Social Return on Investment (SROI). Dat geeft kort samengevat de maatschappelijke kosten en opbrengsten weer, die gerelateerd zijn aan mensen die sporten en bewegen. De SROI weegt kosten en baten tegen elkaar af en drukt die zoveel mogelijk uit in euro’s. Zo krijgt een gemeente inzicht in de maatschappelijke meerwaarde van investeren in sport en bewegen.

Kenniscentrum Sport & Bewegen vroeg Ecorys in 2021 al om de SROI te berekenen. Met nieuwe opbrengsten, cijfers over de beweegrichtlijnen en inzichten in de methode, is dit cijfer nu opnieuw berekend. Uit de berekening komt een geschat maatschappelijk rendement van 2,7. De opbrengsten zijn daarmee hoger dan de kosten, zo staat in het onderzoek SROI sport en bewegen (2022) van Rebel en het Mulier Instituut. De totale berekende kosten zijn 9.569 mln. euro en de opbrengsten 25.831 mln. euro.

SROI per gemeente

Het is mogelijk de SROI per gemeente te bereken. ‘Gemeenten zijn immers de belangrijkste publieke investeerders in sport en bewegen,’ aldus de onderzoekers. Uit het onderzoek volgt dat de SROI in gemeenten varieert tussen de 1,80 en 3,55. Bepalende factoren voor zo’n berekening in een gemeente zijn het percentage mensen dat voldoet aan de beweegrichtlijnen, de hoogte van de gemeentelijke uitgaven en het aantal inwoners en aandeel verenigingsleden en sporters.

Binnenkort kunnen gemeenten die benieuwd zijn naar hun score een infographic aanvragen met lokale SROI-cijfers en andere kengetallen rondom sport en bewegen.