Uitstel invoering woonplaatsbeginsel beschermd wonen

Beeld: Google Streetview, beschermd wonen Cordaan Amsterdam

De invoering van het woonplaatsbeginsel beschermd wonen wordt uitgesteld. De datum van 1 januari 2023 is niet meer haalbaar, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met het woonplaatsbeginsel worden alle gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen voor de eigen inwoners.

De bedoeling is dat mensen met psychische problemen zoveel mogelijk thuis of in de eigen woonplaats kunnen blijven wonen met ambulante ondersteuning. Op 1 januari 2022 is daarom gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 345 gemeenten gaan zich inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen.

Niet op tijd

Vanaf 1 januari 2023 zouden een woonplaatsbeginsel en een nieuwe financiële verdeling over gemeenten volgen. De verantwoordelijke gemeenten ontvangen dan ook zelf de middelen voor beschermd wonen. De indiening van het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen en het nader rapport is doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. Door de lange duur van de formatie kon het wetsvoorstel niet op tijd ingediend worden, schrijft staatssecretaris Van Ooijen (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

Overleg

Het beleid van Rijk en gemeenten is en blijft gericht op de geleidelijke transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis. De visie van de Commissie Toekomst beschermd wonen is daarbij leidend. Het Rijk, gemeenten en andere partijen gaan in overleg over een aantal aandachtspunten in het wetsvoorstel. Dan wordt bekeken of de maatregelen voor de transitie moeten worden bijgesteld en wat de gevolgen zijn voor het tijdpad. Eind maart informeert Van Ooijen de Tweede Kamer over de stand van zaken. Waarschijnlijk is dan ook de nieuwe datum voor de invoering van het woonplaatsbeginsel bekend.

Oproep

‘Sinds in 2015 het advies werd opgeleverd, zijn we samen met het rijk en andere partijen een traject in gegaan om dit advies tot uitvoering te brengen,’ aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘We betreuren de huidige vertraging zeer, maar constateren ook dat alle betrokken partijen nog steeds achter de visie zoals verwoord in het advies staan en op koers zijn met de voorbereidingen.’

De VNG roept op ‘om de beweging naar een beschermd thuis in alle gemeenten op gang te houden’. ‘Dat kan door de tijd van het uitstel te benutten om de start van het nieuwe objectieve verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel optimaal voor te bereiden.’