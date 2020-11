Waardering voor mantelzorgers in coronatijd

In veel gemeenten krijgen mantelzorgers deze week een individuele waardering en worden zij in het zonnetje gezet. Dit gaat wel anders dan andere jaren, nu fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn. Een greep uit de originele initiatieven.

Gemeenten hebben de wettelijke taak om mantelzorgers te waarderen en te ondersteunen. Dit doen ze met een individuele waardering, meestal rondom de Dag van de Mantelzorg (dit jaar op 10 november) en vaak in combinatie met activiteiten.

Mantelzorgwaardering ongewijzigd

Jaarlijks krijgen gemeenten hiervoor een budget. Volgens brancheorganisatie MantelzorgNL is de mantelzorgwaardering dit jaar veelal ongewijzigd. De organisatie hield een steekproef en vergeleek hoe mantelzorgers dit jaar door gemeenten gewaardeerd worden ten opzichte van vorig jaar. In 85 procent van de gemeenten bleek de waarde van de waardering ongewijzigd. Uitzondering met uitschieters naar beneden of naar boven daargelaten.

Dit is niet terecht, zo vindt de organisatie. ‘De waardering van mantelzorgers is dit jaar veelal gelijk gebleven; hun inzet zeker niet. Door afname van de professionele zorg zijn mantelzorgers tijdens dit coronajaar onmisbaarder dan ooit.’ Volgens hen valt het niet te vergelijken vanwege de extra zorg die mantelzorgers in dit jaar hebben geleverd. ‘En nog steeds vangen zij de ontstane tekorten in de professionele zorg op, als de thuiszorg wegvalt, de dagbesteding wordt stopgezet en de eenzaamheid toeneemt.’

Veel feestelijkheden worden momenteel op een andere, vaak digitale manier gehouden. De organisatie pleit ervoor dat het geld dat nu (gedeeltelijk) op de plank blijft liggen, toch bij mantelzorgers terecht komt.

Videoboodschappen

Op verschillende plekken worden mantelzorgers dit jaar inderdaad op een andere manier in het zonnetje gezet. Heel wat gemeenten bedachten oplossingen voor het niet fysiek bijeen kunnen komen. Zo is er de videoboodschap. De Haagse zorgwethouder nam bijvoorbeeld zo’n digitale boodschap op met daarin een woord van dank.

In Haarlem sprak de betreffende wethouder ook een videoboodschap in. Daarnaast konden mantelzorgers in deze gemeente dit jaar weliswaar geen feestelijke activiteiten in de Haarlemse Philharmonie bijwonen, wel kregen ze de keuze uit drie cadeaus: een verse appeltaart, een bon voor een digitale film of een voordeurfoto gemaakt door een professionele fotograaf.

Cadeautjes onderweg

In de gemeente Gooise Meren gaat een welzijnsorganisatie met een cadeautje langs de deuren van mantelzorgende inwoners. De burgemeester reikt het eerste pakje uit. Daarna brengt een knalgele tuktuk alle pakjes naar de mantelzorgers in de gemeente toe. Ook in Midden-Drenthe wordt de jaarlijkse verwendag ingeruild voor een cadeaupakket. Het is samengesteld door de lokale supermarkt en wordt aan de deur bezorgd. In Westerkwartier werden gisteren goodiebags uitgedeeld.



In Alphen aan den Rijn worden mantelzorgers juist uitgenodigd om een presentje op te halen, geheel corona-proof op een locatie buiten en al rijdende in een voertuig (fiets, auto, scootmobiel).

Online workshops

De gemeente Noordenveld geeft workshops weg: een online bakworkshop en mindfulnessworkshop. Voor die eerste ontvangen deelnemers een tas met benodigdheden thuis. De workshops kunnen zij online bijwonen via Zoom en Youtube.

In Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouderkerk aan de Amstel en Uithoorn kunnen mantelzorgers zich opgeven voor verschillende soorten online uitjes en workshops. Het aanbod varieert van een virtuele rondleiding door het Cobra museum tot leren zingen via zoom door een zanglerares en het volgen van yogales.

In Zwolle worden er online, inhoudelijke cursussen georganiseerd, zoals het webinar omgaan met artrose, een cursus voor beter slapen en een training om je hersenen actief te houden.

Eten en entertainment

In Amsterdam-Zuidoost ziet de viering er zo uit: mantelzorgers krijgen thuis een vip-treatment bezorgd met daarin een driegangenmenu van een lokale cateraar en een online live show vol entertainment, van comedy tot koorzang.

Adviesteam voor maatwerk

Voor gemeenten die hulp nodig hebben bij hun mantelzorgbeleid werd onlangs het Adviesteam Mantelzorg opgericht, een krachtenbundeling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), kennisinstituut Movisie, vereniging MantelzorgNL en het ministerie van Volksgezondheid. Gemeenten kunnen het team vragen om mee te denken of te helpen bij het versnellen van vraagstukken. Mantelzorgdeskundigen beantwoorden vervolgens de vragen tot 25 uur kosteloos. Drie onderwerpen waar vragen over gesteld kunnen worden: het vinden van mantelzorgers, respijtzorg en de lokale samenwerking.