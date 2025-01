‘Kabinet zet werknemers ontwikkelbedrijven in de kou’

Foto: ANP REMKO DE WAAL/ Werknemers in actie voor betere cao

Het nettoloon voor werknemers bij ontwikkelbedrijven daalt, terwijl kosten stijgen en cao-aanpassingen onhaalbaar zijn. Dit komt door de belastingmaatregelen die negatief uitpakken voor deze groep. ‘Ondanks inspanningen van de VNG, Cedris en vakbonden, ontbreekt financiële steun van het kabinet om de bestaanszekerheid van deze werknemers te verbeteren.’

Dat meldt werkgeversvereniging Cedris. De belastingwijzigingen sinds 1 januari 2025 hebben een nadelig effect op veel werknemers met een arbeidsbeperking in werkontwikkelbedrijven. De vermindering van de maximale heffingskorting wordt niet afdoende gecompenseerd door de toename van de arbeidskorting voor deze groep. In vergelijking met algemene loonstijgingen in Nederland, ervaren deze werknemers een aanzienlijke achteruitgang in netto-inkomen.

Cao Aan de Slag

De urgentie van financiële steun en verbeterde arbeidsvoorwaarden wordt vergroot door het onzekere voortbestaan van de Cao Aan de Slag. Eind vorig jaar zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao afgebroken, omdat de werkgevers geen financiële speelruimte hadden om iets te bieden aan de werknemers. Vakbond FNV sloeg alarm om de ‘onacceptabele houding’ van de VNG en Cedris.

Extra geld

De werkgevers blijven zeggen dat ze extra geld van het Rijk nodig hebben om het salaris en de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Maar dat geld komt er voorlopig niet. In het debat over de Participatiewet gaf staatssecretaris Nobel van Sociale Zaken en Werkgelegenheid volgens Cedris ook geen thuis over de arbeidsvoorwaarden.

In de kou

‘Het kabinet beloofde dat voor iedereen de zon weer gaat schijnen,’ aldus Cedris-voorzitter Mohamed el Mokaddem, ‘maar deze werknemers worden in de kou gezet. Dat is onaanvaardbaar. Ze worden door dit kabinet genegeerd.’ Hij roept het kabinet daarom op verantwoordelijkheid te nemen. ‘Zorg dat er financiële ruimte komt, zodat gemeenten en vakbonden afspraken kunnen maken over een verbetering van de arbeidsvoorwaarden.’