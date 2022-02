Barendrecht werft boa’s onder eigen ambtenaren

Foto: gemeente Barendrecht.

Barendrecht werft binnen de gemeente vijf ambtenaren, die opgeleid worden tot buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Deze boa’s zijn ‘reservisten’ voor piekmomenten.

De gemeente Barendrecht wil hiermee de werkdruk van de vaste boa’s verlichten. Deze is namelijk ‘flink hoog’, zo schrijft de gemeente. Wethouder Cees Schaap: ‘We hebben meer boa’s nodig die we flexibel en slim kunnen inzetten. De werving en het behoud van de handhavers is niet eenvoudig. Voldoende inzet van boa’s bij piekbelastingen is een lastige opgave. Reservisten uit onze eigen organisatie kunnen hier een actieve en directe bijdrage aan leveren.’

Voor piekmomenten

De gemeente zoekt daarom onder de eigen ambtenaren van de BAR-organisatie (waartoe ook medewerkers van de gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk behoren) vijf mensen die het werk van boa fysiek aankunnen. Bij voorkeur hebben ze al ervaring in de handhaving. De ambtenaren die interesse hebben, volgen een verkort opleidingsprogramma tot boa.

De groep boa’s kan bij piekmomenten in de handhaving flexibel en slim worden ingezet. Schaap: ‘De vijf reservisten blijven uiteraard in dienst van de gemeente en doen in principe hun gewone werk. Daarnaast vormen ze een flexibele schil van handhavers die kan bijspringen als dat nodig is. Bijvoorbeeld tijdens koopavonden, bijzondere acties en evenementen.’

Naar Rotterdams voorbeeld

Barendrecht zegt hiermee het voorbeeld van Rotterdam te volgen. De reservisten van beide gemeenten doorlopen het zelfde opleidingsprogramma van negen dagen. Dat stoomt hen klaar voor handhavingstaken. De nieuwe boa’s kunnen dit jaar vanaf het tweede kwartaal worden ingezet.