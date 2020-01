Dreiging Citrix legt thuiswerken plat

De gemeenten Amsterdam en Rotterdam hebben uit voorzorg de externe toegang tot hun Citrix-netwerk tijdelijk afgesloten. De technologie voor onder meer thuiswerken, bevat kwetsbaarheden. Het officiële advies luidt de servers ‘afhankelijk van de impact’ uit te schakelen.

Gemeenten maken op basis daarvan verschillende afwegingen. Den Haag had de Citrix-servers in de nacht van donderdag op vrijdag uitgeschakeld, maar vrijdagochtend zijn ze weer aangezet. De stad houdt de computersystemen in de gaten en overweegt ze voor het weekeinde weer uit te zetten.

Aanleiding is een advies van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) donderdag. In de beveiliging van Citrix-programma’s werd in december een grote fout ontdekt. Daarvoor is nog geen definitieve oplossing beschikbaar. Citrix heeft wel een lapmiddel ontwikkeld om de kans op een aanval te verkleinen, maar dat blijkt niet altijd goed te werken. ‘Daarom heeft de gemeente preventief besloten de Citrix-omgeving af te sluiten,’ meldt de Amsterdamse wethouder Touria Meliani.

De thuiswerkomgeving voor ambtenaren in Amsterdam is daardoor niet beschikbaar. ‘Ook e-mail op laptop, telefoon of iPad is niet beschikbaar,’ zegt Meliani. Op de gemeentelijke kantoren ondervinden medewerkers niet direct last aangezien het netwerk beschikbaar blijft via de vaste verbindingen op alle werkplekken. Volgens de wethouder wordt hard gewerkt aan een oplossing.

Geen onbevoegden op netwerk

Door het gat in Citrix zouden kwaadwillenden eenvoudig toegang kunnen krijgen tot gevoelige gegevens. Maar aanwijzingen of meldingen dat onbevoegden de gemeentelijke systemen wisten binnen te komen, lijken er momenteel niet te zijn. Zutphen detecteerde verdachte activiteit, maar wist indringers naar eigen zeggen buiten te houden.

Ook kleinere gemeenten hebben besloten om Citrix uit voorzorg uit te schakelen. Persbureau ANP noemt Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in Friesland, het Brabantse Goirle en Halderberge en Beek in Limburg.

Maandag update

In totaal zouden duizenden Nederlandse bedrijven, overheidsdiensten, onderwijsinstellingen en organisaties gevaar lopen. De fout zit in twee diensten van Citrix, namelijk de Application Delivery Controller en de Gateway. Op zijn vroegst maandag wordt een update uitgevoerd die de kwetsbaarheden moet oplossen, meldt het bedrijf op zijn Engelstalige site.