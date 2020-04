Van Zanen waarschuwt: ‘geen stiekeme koningsdagfeestjes’

Burgemeesters treden op als mensen tegen de regels in alternatieve feestjes gaan organiseren op bijvoorbeeld Koningsdag of Bevrijdingsdag. Dit zei VNG-voorzitter Jan van Zanen in het programma EenVandaag. Koningsdag en ook de jaarlijkse lintjesregen vinden dit jaar op een alternatieve manier plaats.

Burgemeester van Utrecht en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Van Zanen waarschuwt voor stiekeme koningsdagfeestjes. ‘Het is niet verstandig. De maatregelen zijn er niet voor niets. We zijn nu zover gekomen, dus hou alsjeblieft nog even vol. Openbare bijeenkomsten leiden tot versnelde verspreiding van het virus. Dus niet doen, ook niet stiekem. Ik treed op en ik weet zeker dat andere burgemeesters dat ook doen.’

Voor de handhaving van de coronamaatregelen, niet alleen op Koningsdag, hebben gemeenten geld nodig van het Rijk. ‘Qua financiën staat het water tot onze lippen. Ik ga ervan uit dat gemeenten worden gecompenseerd voor de extra kosten die ze maken,’ zei Van Zanen tegen EenVandaag, ‘We zijn in gesprek met kabinet en ik heb goede hoop.’

Burgemeesters lichten inwoners in

Dat er ook de komende feestdagen streng gehandhaafd gaat worden staat vast. In de aanloop naar Konings- en Bevrijdingsdag lichten burgemeesters hun inwoners in over wat niet mag en geven opties voor alternatieven. Er mogen op Koningsdag dit jaar geen vrijmarkten, optredens, evenementen of andere samenkomsten worden georganiseerd.

Ook spullen verkopen op een kleedje voor je eigen huis mag niet, omdat een kleedjesmarkt een evenement is. In Amstelveen verwijdert handhaving markeringen op de stoep. In Amsterdam geldt een vaarverbod voor de grachten in het centrum. ‘Dat betekent niet dat Koningsdag helemaal niet doorgaat,’ schrijft burgemeester Femke Halsema. De algehele boodschap is: vier Koningsdag thuis.

Lintjesregen

Ook de traditionele jaarlijkse Lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag vindt niet plaats. De Kanselarij der Nederlandse Orden raadde gemeenten aan om decorandi op te bellen. Dat advies nemen veel burgemeesters in het land over, maar een flink aantal gemeenten heeft voor een verrassender oplossing gekozen. Inwoners van Almere die dit jaar een lintje krijgen, worden op 24 april toegesproken via een schermverbinding met het stadhuis aan de voordeur.

Burgemeester Jan Pierik van het Twentse Borne gaat rondrijden met een bakfiets vol bloemen. Die bezorgt hij persoonlijk aan de deur. Sander Schelberg, burgemeester van het Overijsselse Hengelo, gaat beeldbellen met zijn feestelingen. Egbert Lichtenberg van Altena sluipt de voortuin van een decorandus binnen en belt die dan op. Vrijwel alle gemeenten laten een bloemetje en een felicitatiekaart bezorgen.