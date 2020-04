Buiten sporten én school vormen de aftrap

De meeste coronamaatregelen zijn tot en met 19 mei verlengd. Scholen en kinderopvang gaan op 11 mei weer open. Vanaf volgende week mogen kinderen en jongeren buiten onder begeleiding samen sporten. Gemeenten moeten hierover afspraken maken met sportverenigingen en buurtsportcoaches.

De scholen gaan als eerste weer draaien, weliswaar op halve kracht, omdat het coronavirus onder kinderen niet tot snelle verspreiding zou leiden. Ook is gedacht aan de ouders die thuis moeten werken, zei premier Rutte tijdens een persconferentie dinsdag.

Het kabinet heeft besloten de meeste coronamaatregelen te verlengen tot en met 19 mei. In de week ervoor wordt beoordeeld wat er voor de periode daarna nodig is. Dat betekent dat de meeste huidige maatregelen zoals voldoende afstand houden, de komende tijd nog gehandhaafd moeten worden.

Evenementen

Het huidige verbod op evenementen met vergunning- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september. Het kabinet volgt het advies van het Outbreak Management Team om het verbod ‘voor langere tijd in stand te houden’. Burgemeesters van verschillende steden riepen vorige week al op tot een verbod van grote evenementen tot ten minste 1 september.

Rutte zei tijdens de persconferentie over de beslissing: ‘Ja dat is zuur’. Volgens de minister-president vormen festivals, concerten en sportwedstrijden nog een te groot risico voor de volksgezondheid. ‘Risico’s die we de komende tijd niet aankunnen.’ Volgens hem ‘ontkomen we er niet aan om dit offer te brengen. Ik hoop en reken erop dat mensen dat zullen begrijpen.’

Buiten sporten

Kinderen en jongeren mogen vanaf woensdag 29 april samen buiten sporten en trainen. Wedstrijden zijn nog niet toegestaan. Ouders langs de lijn zijn evenmin wenselijk, zei Rutte. Voorkomen moet worden dat er drukte ontstaat, op de velden of in het verkeer ernaartoe.

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen buiten onder begeleiding sportief aan de slag. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen ook onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Oudere kinderen moeten dus niet weer voluit voetballen, want dan komen ze te dicht bij elkaar. Ze kunnen wel bepaalde oefeningen doen, zoals op het doel schieten of overspelen.

De regie hierover ligt bij gemeenten. Die maken afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches, waardoor de lokale aanpak zal verschillen. De premier zei daarbij dat verenigingen ook niet-leden deze eerste weken na de lockdown zouden moeten verwelkomen.

Amateurvoetbal

De KNVB noemt deze stappen ‘het eerste lichtpuntje voor het amateurvoetbal in Nederland’. Competities starten echter niet voor het najaar en de kantines en kleedkamers blijven voorlopig nog dicht. ‘Momenteel zijn we in overleg met de overheid over maatregelen om het voetbal ‘coronaproof’ te maken,’ aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB.

‘Het plan is dat het amateurvoetbal voorzichtig en gefaseerd weer op gang komt, waarbij we dus beginnen met de jeugd. Wanneer welke vereniging de deuren heropent voor de jeugd, is afhankelijk van de betreffende gemeente en de club. Deze week heeft de KNVB contact met de Vereniging Sport en Gemeenten en worden de verenigingen nader geïnformeerd.’

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs openen na de meivakantie, op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen ook weer naar de buitenschoolse opvang op dagen dat zij naar school gaan.

Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas, kinderen gaan daarbij ongeveer 50 procent van de tijd naar school. De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. De praktische invulling ligt de komende tijd bij de scholen en kan verschillend worden per school.

Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd, dagopvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en gastouderopvang voor 0-12 jarigen gaat volledig open. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen vanaf 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Noodopvang loopt door

Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen loopt na 11 mei door. Scholen zijn tijdens schooltijd verantwoordelijk voor de opvang van kinderen die tot deze groepen behoren. Voor en na school kunnen ze bij de kinderopvang terecht. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het realiseren van noodopvang in avond, nacht en weekend.