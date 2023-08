Gemeentelijk zomeroffensief tegen woninginbraak

Veel inwoners zijn in de vakantie op pad. En dat betekent dat inbrekers op de loer liggen. Deze gemeenten waarschuwen inwoners, bijvoorbeeld met een bakfietsactie en een ‘boarding pass.’

Inbrekers zijn meer actief in de twee zomermaanden juli en augustus dan in andere maanden van het jaar, zo berekende RTL Nieuws recent op basis van CBS-cijfers van 2017 tot en met 2022. De verschillen tussen wijken zijn daarbij soms groot. Veel gemeenten vestigen hier dan ook extra aandacht op in deze periode en zetten in op voorlichting.

Rotterdams Zomeroffensief

In de gemeente Rotterdam is het Zomeroffensief, een jaarlijks terugkerende actie tegen woninginbraak, weer van start gegaan. Dit wordt opgepakt door het High Impact Crime team van de gemeente. Medewerker Lia van den Hoek trekt de wijken in met een groene bakfiets en geeft tips en voorlichting over woninginbraken en babbeltrucs. Zo vertelt ze bijvoorbeeld dat de meeste inbraken ‘gelegenheidsinbraken’ zijn, waarbij inbrekers hun kans schoon zien. En dat je de kans op inbraak kunt verkleinen door altijd ramen en deuren op slot te doen, belangrijke spullen uit het zicht te leggen en een lampje te laten branden als je niet thuis bent.

Aan jongeren wordt verteld ze dat ze niet op sociale media moeten zetten dat ze weg zijn, ouderen worden gewaarschuwd hoe ze bijvoorbeeld veilig kunnen pinnen, wat phishing-mails zijn en waar ze op moeten letten als iemand die ze niet kennen voor de deur staat, ter voorkoming van een babbeltruc.

Fietszadelhoesjes en kleurplaten

De gemeente verspreidt ook informatiefolders en deelt gadgets uit. Bijvoorbeeld fietszadelhoesjes met daarop de belangrijkste tips, zoals hierboven beschreven ‘We hebben ook tijdschakelaars, een apparaatje dat ervoor zorgt dat je licht aan gaat als je niet thuis bent. Voor kinderen hebben we zomerdoeboekjes, kleurplaten en sleutelhangers,’ aldus van den Hoek.

De gemeente houdt in de zomerperiode woninginbraken extra goed in de gaten. Bij de acties sluiten wijkagenten en gemeentelijke handhavers aan. Bewoners met vragen, overlast en andere signalen kunnen meteen bij hen terecht. Bij pieken of nieuwe trends wordt er naar passende maatregelen gezocht. Bijvoorbeeld door handhavers vaker in een bepaalde wijk te laten lopen of rijden.

Boarding Pass

De gemeente Nuenen ontwikkelde een ‘Boarding Pass’ om zoveel mogelijk vakantiegangers te bereiken. Op de pas staat een handige checklist om door te nemen voordat je op vakantie gaat. De pas is verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis. Daarnaast tipt Nuenen ook om een BuurtWhatsApp-groep in de wijk op te richten. Buren kunnen zo samen een groot gedeelte van de wijk in de gaten houden en elkaar makkelijk waarschuwen bij verdachte situaties.

Gratis inspectie

Gemeente Oosterhout startte samen met Inbraakproof, een bedrijf met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), een actie tegen woninginbraak, zo staat op hetccv.nl. Oosterhout is inmiddels de negende gemeente in West-Brabant die aan deze actie deelneemt. Inwoners krijgen een gratis inspectie aangeboden om zo hun woningen beter te kunnen beveiligen tegen inbraak.

Omdat de gemeente de actie ondersteunt, weten inwoners dat het bedrijf een betrouwbare partner is. De eigenaar van een woning kan een afspraak maken met één van de adviseurs. Die komt langs en doet een ronde door de woning. Deze persoon legt uit wat het PKVW inhoudt en bespreekt de noodzakelijke verbeteringen voor een veilige woning. De woningeigenaar kan vervolgens vrijblijvend een offerte voor verbeteringen ontvangen.

Bewustwording en voorlichting

Ook veel andere gemeenten zetten in op bewustwording en voorlichting. Zo geeft de gemeente Opsterland als tip om de Inbraackchecker te doen. Deze test geeft algemene informatie over de werkwijze van inbrekers en tips om woninginbraak te voorkomen. De gemeente Veldhoven geeft tips en raadt aan om op de website van de politie te kijken. De gemeente Teylingen verwijst naar de Veilig Wonen Scan.