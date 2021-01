Veiligheidsberaad over avondklok dag uitgesteld

Het Veiligheidsberaad is een dag uitgesteld naar dinsdagavond. Reden is dat nog niet alle nodige stukken beschikbaar zijn voor dit overleg, aldus een woordvoerster maandagmiddag. Het belangrijkste gespreksonderwerp voor de burgemeesters was de eventuele invoering van een avondklok.

De vergadering van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio is morgenavond in Utrecht. De burgemeesters wilden vorige week maandag nog niet instemmen met de mogelijke komst van een avondklok als extra maatregel tegen verspreiding van het coronavirus. Zij vinden een avondklok een ‘heftige maatregel die de vrijheid van inwoners ernstig inperkt.’ De burgemeesters willen onder andere van het Outbreak Managment Team (OMT) ‘een overtuigend antwoord’ krijgen op de vraag of een avondklok helpt om de verspreiding van het virus te dempen.

‘Passend en effectief’

Het instellen van een avondklok tegen de verspreiding van het coronavirus moet ‘passend en effectief’ zijn. Het Veiligheidsberaad wil eerst een goede onderbouwing horen van de voordelen van een avondklok, voordat zij hun goedkeuring hechten aan het plan van het kabinet om Nederlanders te verplichten ’s avonds en ’s nachts thuis te blijven. Naar verluidt zou de avondklok ingesteld moeten worden tussen 20.00 en 04.00 uur.

Argumenten

Volgens een woordvoerster van beraadsvoorzitter Hubert Bruls, zien de burgemeesters de ernst van de situatie echt wel in, zeker nu er sprake is van virusmutaties. Maar ze wachten nog op zwaardere argumenten voor het instellen van een avondklok voor zij een collectief standpunt innemen. En ze willen ook kijken naar alternatieven.

In het afgelopen weekeinde spraken diverse burgemeesters zich uit over een avondklok. Sommigen, zoals Lucas Bolsius van Amersfoort en Marjan van Kampen van Schagen, zijn ronduit tegen. Femke Halsema van Amsterdam wil dat er uitzonderingen mogelijk zijn. Leden van de gemeenteraad in de hoofdstad stellen dat de vrijheidsbeperking door een avondklok ‘desastreus’ zou zijn en tot eenzaamheid leidt. Ze hebben bovendien geen vertrouwen in de handhaafbaarheid en effectiviteit.

Gevolgen voor boa’s

De Nederlandse BOA Bond vindt dat eerst een aantal andere maatregelen in gang moet worden gezet voordat de avondklok wordt ingevoerd in de strijd tegen het coronavirus. Als het toch zover komt, dan zal dat duidelijk gevolgen hebben voor het werk van de boa’s, stelt voorzitter Kuin. ‘Ons werk bestaat vooral uit surveilleren en het nagaan van meldingen. Het is nu al zo dat meldingen door de drukte blijven liggen. Als de avondklok wordt ingevoerd, zullen dat er nog meer zijn.’