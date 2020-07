Meer data in dashboard ‘Zicht op Ondermijning’

Gemeenten kunnen sinds vandaag meer data combineren en analyseren in de strijd tegen ondermijning. Naast een update van alle bestaande analyses zijn in het dashboard Zicht op Ondermijning gegevens over onverklaarbare woningaankopen, woon- en pleeggemeenten van drugsverdachten en extra info over onbekende eigenaren opgenomen.

In het dashboard ‘Zicht op Ondermijning’ zijn CBS-data gecombineerd met data van gemeenten en het Kadaster. Het afgelopen december door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Binnenlandse Zaken online gezet. Doel ervan is de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken door de informatiepositie van gemeenten te verbeteren.

City Deal

Het dashboard geeft gemeenten inzicht in patronen op het gebied van vastgoed en drugs in hun wijken, en is het resultaat van de City Deal ‘Zicht op Ondermijning’. Van de gemeenten die daaraan meededen, zijn de meeste gegevens te zien. Onder meer de kenmerken van inwoners van geruimde hennepkwekerijen per gemeente, zijn nu tot en met 2019 bijgewerkt.

Patroon

Bij de nieuwe inzichten ‘onverklaarbare woningaankopen’ is in beeld gebracht welk aandeel van de woningaankopen in een gemeente, wijk en buurt door huishoudens is gedaan met een onverklaarbare som geld. Dat is het verschil tussen de aankoopprijs van een huis en het maximaal te besteden bedrag per huishouden. In het peiljaar 2015 ging het in heel Nederland om 10.600 aankopen. Dit duidt er mogelijk op dat nog heel wat transacties doorgaan, ondanks de onderzoeksplicht van onder meer makelaars, notarissen en advocaten.

De kaart brengt enkel een patroon in beeld. ‘Het maakt snel inzichtelijk of dit profiel, met deze specifieke definitie, relatief veel of weinig voorkomt in een gemeente, wijk of buurt. Dat wil niet zeggen dat er ook altijd sprake is van een ongewenste afwijking,’ is te lezen in de toelichting. Vanwege het risico op herleidbaarheid worden waarnemingen met lage aantallen niet getoond.

Woon- en pleeggemeenten

Ook zijn er nieuwe analyses over ‘woon- versus pleeggemeenten drugsverdachten’ online gezet. Deze richten zich gemeente waar verdachten wonen, en waar ze een drugsdelict plegen. Verder zijn twee nieuwe vastgoedprofielen toegevoegd aan de bestaande profielen van ‘onbekende eigenaren’. Het eerste brengt woningen in beeld waarvan de eigenaar onbekend is bij het Kadaster of niet terugkomt in persoons- of bedrijfsregistraties. Het tweede laat woningen zien waarvan de eigenaar naar het buitenland is geëmigreerd.