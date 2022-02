Online monitoring: nog even zonder juridisch kader

Gemeenten hebben behoefte aan ‘duidelijke juridische kaders’ om burgers online te kunnen volgen. Zo moet het tegengaan van ‘online aangejaagde ordeverstoringen’ een legitiem doel worden om sociale media in de gaten te houden.

Online monitoring door gemeenten ligt gevoelig en leidt geregeld tot discussie. Lokale overheden zouden de regels niet kennen en de privacy schenden. Onderzoekers sloegen met deze kritiek de spijker op de kop, zoals nu ook officieel wordt bevestigd. ‘Ondanks maatschappelijke noodzaak en bestuurlijke behoeften is er op dit moment geen wettelijke basis voor het monitoren van online activiteiten,’ schrijft de VNG.

Toch blijven monitoren

De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid werken inmiddels samen aan de vereiste juridische basis. ‘Dit laat helaas nog wel enige tijd op zich wachten,’ meldt de VNG. Niets doen blijkt in de tussentijd geen optie voor gemeenten. Om toch te kunnen blijven monitoren, wordt daarom eerst gegrepen naar noodverbanden. ‘Het gebrek aan een expliciete juridische basis betekent niet dat er niets mag. Afgelopen week kwamen er handreikingen uit om ambtenaren en bestuurders verder op weg te helpen.’

De handreikingen bieden gemeenten een ‘handelingsperspectief’ in het geval van online opruiing, desinformatie en bedreiging. Zo is er de Interventiekaart Aanpak online aangejaagde openbare ordeverstoringen. Die kaart is gepubliceerd door Noord Holland Samen Veilig op basis van onderzoek door NHL Stenden Hogeschool. Deze hogeschool was tevens de afzender van het alarmerende rapport over de online volgpraktijken. Ook ligt er voor gemeenten inmiddels een checklist met juridische afwegingen voor online monitoring.

‘Onvoldoende doorgrond’

Nader onderzoek naar online monitoring werd onlangs gepresenteerd door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Die stelt vast dat ook de inlichtingendiensten hun wettelijke bevoegdheden te buiten zijn gegaan met de inzet van ‘open source intelligence’, oftewel OSINT. Deze technologie om op grote, geautomatiseerde schaal burgers te volgen, is relatief nieuw en valt daardoor buiten de huidige regels.

Als inlichtingendiensten hier toch gebruik van willen maken, dan moeten ze minimaal begrijpen hoe de instrumenten functioneren. Dat blijkt niet het geval, en ook de gebruikte bronnen hebben de diensten ‘in onvoldoende mate doorgrond om zodoende aan de bepalingen met betrekking tot gegevensverwerking te kunnen voldoen’. De commissie dringt aan op verbetering van de werkwijze, niet alleen bij de inlichtingendiensten, maar ook bij andere overheden die deze technologieën gebruiken.

Desinformatie verkiezingen

Hoe gemeenten in de aanloop naar de verkiezingen online kunnen optreden tegen desinformatie heeft het ministerie van BZK nog eens speciaal op een rij gezet, met juridische en praktische tips. Volgens het ministerie hebben ook gemeenten steeds vaker te maken met desinformatie, wat ‘veel impact’ kan hebben.