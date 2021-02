Den Haag de beste in communicatie over corona

Foto: directduidelijk.nl

Den Haag gaat er vandoor met de eretitel Direct Duidelijke Coronacommunicatie 2020. De gemeente kreeg de prijs voor hun effectieve manier van communiceren over corona en het testen op een begrijpelijke boodschap. Ook Apeldoorn en Hof van Twente vielen in de prijzen voor duidelijke taal.

Niet ‘vermijd drukte’, maar ‘ga niet naar drukke plekken.’ Het is een van de voorbeelden van de schrijfstijl waarmee de gemeente Den Haag over corona communiceert. De stad ontving er afgelopen week de eretitel Direct Duidelijke Coronacommunicatie 2020 voor.

Doelgroep centraal

Veel inwoners van de hofstad zijn laaggeletterd. Daar houdt de gemeente rekening mee. Dat doet de stad door de communicatieboodschappen, ook over corona, eerst te testen. ROC-cursisten die laaggeletterd zijn en hun lees- en schrijfvaardigheid willen vergroten, lezen vooraf mee. ‘Hoe weet je dat inwoners begrijpen wat je wilt zeggen of laten zien? Door eerst uit te zoeken of je boodschap overkomt. In onze communicatie staat de doelgroep altijd centraal,’ aldus Suzan van den Hoogen, communicatieadviseur gemeente Den Haag (zie foto).

Zo bleek bijvoorbeeld dat het woord ‘vermijden’ niet door iedereen begrepen werd, maar ‘niet naar drukke plekken gaan’ wel. ‘Zo moet het eigenlijk altijd als de overheid belangrijke informatie wil delen met een grote groep mensen. Eerst testen, pas daarna de boodschap naar buiten brengen – precies zoals de gemeente Den Haag het ons hier laat zien,’ aldus de jury van Direct Duidelijk.

Ambtenaar met een goed verhaal

Ook de gemeente Apeldoorn mag een prijs op de schouw zetten. De Apeldoornse Sander Lubberhuizen werd namelijk bekroond als winnaar Direct Duidelijk Ambtenaar 2020. Vorig jaar ging de eretitel nog naar Henk Buesink, van de gemeente Etten-Leur, auteur van de jaarstukken op de website en de eerste gemeenteambtenaar die de eretitel kreeg.

De jury complimenteert Lubberhuizen met ‘de enthousiaste en duidelijke manier waarop hij het verhaal van de ‘energiewinkel’ vertelt.’ Zo komt het doel van de gemeente, om energieneutraal te zijn voor 2050, sneller dichterbij. ‘Daarbij is heldere communicatie van groot belang.’ Ook laat hij volgens hen zien dat duidelijk communiceren niet alleen om geschreven taal gaat. ‘Niet alleen tekst en beeld, maar ook bewegend beeld wordt gebruikt. Net als de zeer persoonlijke lichaamstaal die helpt om uit te drukken wat de afzender bedoelt te zeggen.’

Het was overigens een goede week voor Apeldoorn, want de gemeente won nog een prijs: de Beste Berm Bokaal. De gemeente kreeg de prijs voor hun ecologische bermbeheer.

Beste ambassadeur

Ook de gemeente Hof van Twente ontving een eretitel, communicatieadviseur Hetty de Kruijff werd winnaar in de categorie Direct Duidelijk Ambassadeur 2020. Onder andere omdat ze samen met bewoners teksten verbetert. De Kruijff zegt daarover op directduidelijk.nl: ‘Onze inwoners denken graag mee in een lezerspanel. Genadeloos halen zij alle ambtelijke en onduidelijke woorden uit onze brieven. En samen zoeken we naar nieuwe formuleringen.’

Daarnaast herschreven zij en haar collega’s in korte tijd 100 gemeentelijke brieven, ‘een buitengewone prestatie,’ aldus de jury. De Kruijff: ‘Helder én vriendelijk communiceren, dan straal je als overheid vertrouwen uit. Dat geef ik mee aan degene die de brieven onder handen neemt. Een tijdje terug gingen we samen met schrijfcoaches de straat op om mensen te vragen welke brief ze duidelijker vonden: de oude of de nieuwe versie. Iedereen koos zonder aarzelen voor de nieuwe. Missie geslaagd!’

Over Direct Duidelijk

Direct Duidelijk is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Taalunie voor een overheid die duidelijk communiceert. Elk jaar deelt de organisatie prijzen uit om schrijvers van duidelijke taal in het zonnetje te zetten. Op directduidelijk.nl staan schrijftips en praktijkvoorbeelden. Ook lanceerde ze niet zo lang geleden de Taalhulplijn voor ambtenaren: een gratis hulpdienst voor taal- en communicatievragen.