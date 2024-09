Gemeenten slaan alarm over tekort aan geld met campagne

Tot aan Prinsjesdag vragen gemeenten in de publiekscampagne ‘Je gemeente doet er alles aan’ aandacht voor het belang van hun werk. ‘Samen kunnen we een krachtig signaal afgeven: investeren in gemeenten is geen luxe, maar een bittere noodzaak.’

Met de publiekscampagne Je gemeente doet er alles aan laten de VNG én gemeenten op social media zien wat de lokale overheden allemaal doen. ‘Van een veilige en schone buurt, het aanbieden van jeugd- en thuiszorg tot aan een dak boven je hoofd. Het is een uitdaging voor gemeenten om alle taken goed uit te kunnen voeren. De verantwoordelijkheden van gemeenten blijven groeien, terwijl de financiën vanuit het Rijk juist afnemen.’

Alarm

In ‘ravijnjaar’ 2026 dreigt een tekort van enkele miljarden en gemeenten slaan daarom alarm. ‘Zonder ingrijpen zal onze omgeving blijvende schade oplopen. Dit raakt ons allemaal.’ Onze boodschap is helder: wij accepteren niet dat de kwaliteit van leven in onze gemeenschappen wordt uitgehold. Het is onze plicht om goed voor onze inwoners te zorgen, maar zonder voldoende steun vanuit het Rijk wordt dit steeds moeilijker.’

Voldoende geld

Met de campagne #jegemeentedoeterallesaan doen gemeenten een oproep aan het kabinet om voldoende geld vrij te maken om goede voorzieningen, armoedebeleid, zorg, veiligheid en ‘tal van andere zaken’ op orde te houden. De VNG en de gemeente Veenendaal trapten de campagne vandaag af op social media.