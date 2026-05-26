Verzuim bij gemeenten op hoogste punt in ruim 20 jaar

Het verzuim onder personeel van Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1 procent. Dat meldt A&O fonds Gemeenten. Volgens het fonds is dat het hoogst in ruim twintig jaar.

De cijfers zijn afkomstig uit de jaarlijkse Personeelsmonitor Gemeenten van het fonds. A&O fonds Gemeenten is een scholings- en opleidingsfonds voor gemeenten dat wordt bestuurd door werkgevers en werknemers.

De stijging van verzuim wordt vooral verklaard door de toename van langdurig verzuim, van 5,2 naar 5,6 procent, aldus A&O. Dat concludeert dat fysieke omstandigheden hiervoor de grootste oorzaak zijn, gevolgd door werkdruk en stress.

Privéomstandigheden

Privéomstandigheden spelen ook een steeds grotere rol. Het fonds ziet dat 55 procent van de gemeenten dat nu noemt als een van de drie belangrijkste oorzaken, een stijging van 8 procentpunt. Bijna driekwart, 72 procent, nam maatregelen om de werkdruk te verlagen.

73 procent van de gemeenten had het afgelopen jaar een personeelstekort. Vooral vacatures in ruimtelijke ordening, wonen en ICT zijn moeilijk te vervullen, aldus het fonds. “Precies de domeinen die cruciaal zijn voor woningbouw en de energietransitie.”

Jongeren

Iets minder dan de helft, 45 procent, van de nieuwe werknemers is jonger dan 35 jaar. Het lukt gemeenten niet deze vast te houden; een kwart van de vertrekkende deelnemers is jonger dan 35 jaar. Zij noemen een gebrek aan perspectief om door te groeien als de voornaamste reden voor vertrek. 46 procent van de vertrekkers is korter dan drie jaar in dienst.

Bijna de helft, 48 procent, van de leidinggevenden bij gemeenten is vrouw. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde, dat ligt op 30 procent. Er werken in totaal bijna 208.000 mensen bij de 342 gemeenten in Nederland. De groei van de sector remde de afgelopen jaren af van 3,6 procent in 2025, tegen 4,6 procent in 2024 en 5,6 procent in 2023.