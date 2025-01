Eind januari verlaat ik Nederland en dat betekent meteen het einde van mijn raadslidmaatschap, maar niet van mijn raadslidblik.

Tenzij je zo’n raadslid bent dat tijdens vergaderingen pas ‘de envelop met stukken’ openmaakt en naar fractiegenoten kijkt om te weten welke hand je moet opsteken (ze bestaan), ga je op andere dingen letten dan voordat je op die zetel zat.

Ieders parkeerproblemen

Als raadslid word je opeens betrokken bij andermans achtertuin, heb je ieders parkeerproblemen, ben je een stem voor natuur en dier, voor materieel en immaterieel erfgoed, en moet je bedenken hoe het geld uit de gemeentebuidel verdeeld wordt. Kortom, je kan nooit meer onbekommerd door een vreemd stadje kuieren zonder dat je dingen opvallen.

Gaat het hier wel goed, er staat zoveel groen in de goten? Welke gedachte zat er achter deze onhandige parkeerplaats? Hebben ze een plan om iets te doen tegen de lege panden in dit centrum? Prachtig gebouw, zouden de eigenaren subsidie krijgen? En hoe kan de bus hier gratis zijn, hoe betalen ze dat?

Dat laatste zuig ik niet uit mijn duim. In mijn toekomstige gemeente in Frankrijk is het openbaar vervoer gratis. Wil je verder, dan moet je betalen. Binnen de regio tel je 2 euro neer voor een enkeltje. Ik doe daar niet lullig over en laat de auto dan wel staan. Daarbij is 40 kilometer rijden, plus parkeren, duurder.

Kilometerslang gesprek

Bovendien krijg je tijdens zo’n rit de gelegenheid om eens een praatje te maken met een buschauffeur. Vraag iets als ‘waar gaan jongeren hier eigenlijk op stap?’ en voordat je het weet voer je een kilometerslang gesprek over allerlei aspecten van het gemeentebeleid.

Ook over burgemeesters. Ik ben zelf bewezen slecht in het kiezen van burgemeesters, dat heb ik de laatste tijd vaak moeten horen, maar ik ben desondanks niet overtuigd van de voordelen van de democratisch gekozen burgemeester.

Wie weet ga ik om als ik ermee te maken krijg, en dat gaat in Frankrijk, mijn nieuwe thuisland, gebeuren. Ik moet trouwens eens uitzoeken of ik eigenlijk wel stemrecht heb als de volgende burgemeestersverkiezingen zijn.

Ik laat het u weten.

Hanneke Koene was gemeenteraadslid en lijsttrekker van lokale partij ODE in Eijsden-Margraten en blogt geregeld voor deze site.