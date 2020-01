Nieuwe website met cao voor gemeenten gelanceerd

De cao-tekst van de Cao Gemeenten en de bijlagen zijn per hoofdstuk te raadplegen via een nieuwe website. Het is een initiatief van de cao-partijen VNG, FNV, CNV en CMHF, die de website afgelopen vrijdag officieel lanceerden.

Op de nieuwe gezamenlijke website caogemeenten.nl staat de tekst van de cao Gemeenten die sinds 1 januari 2020 geldt. ‘Maandenlang is er ontzettend hard gewerkt aan de website. De lancering is een belangrijk onderdeel van alle activiteiten die zijn uitgevoerd op het gebied van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. Cao-partijen zijn blij met dit resultaat’, aldus hoofdonderhandelaar van de VNG, Roel Cazemier. Ook Bert de Haas, onderhandelaar van de FNV was aanwezig.

De website wordt de komende tijd nog aangevuld met uitleg over een aantal belangrijke cao-thema’s. De nieuwe site vervangt car-uwo.nl. Daarop staat de rechtspositieregeling CAR-UWO die tot 31 december 2019 van kracht was voor werknemers bij gemeenten.

