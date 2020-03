De Mos wil burgemeester van Den Haag worden

Richard de Mos, die vorig jaar opstapte als wethouder in Den Haag vanwege een onderzoek naar corruptie, wil nu graag burgemeester van de hofstad worden. Hij heeft woensdag zijn sollicitatiebrief verstuurd.

‘Niet omdat ik de ambtsketen zo nodig ambieer, maar omdat ik mijn kiezers respecteer en mij verantwoordelijk voel om de dingen te realiseren waarvoor men mij destijds heeft gekozen. Kan dit niet als wethouder? Dan maar zo!’ schrijft De Mos in een verklaring. Hij is de tweede openlijke kandidaat voor de vacature van burgemeester in Den Haag. Bert Blase, momenteel waarnemend burgemeester van Heerhugowaard, ging hem al voor.

De twee publieke kandidaten zouden vrijdag met elkaar in debat gaan, maar dat is net als andere evenementen afgelast vanwege het coronavirus.

Burgemeestersdebat morgenavond met @BertBlase en @RicharddeMos in Haagse café PEX wordt verplaatst naar nog nader te bepalen tijdstip. Wegens nieuwe kabinetsmaatregelen tegen corona-virus waaronder aflasten van alle evenementen met meer dan 100 personen… — Meer Democratie (@MeerDemocratie) March 12, 2020

De Mos

De Mos is de oprichter en leider van de grootste fractie in de Haagse gemeenteraad, de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Eerder zat hij in de Tweede Kamer voor de PVV. Na de verkiezingsoverwinning van 2018 werd hij wethouder economie en locoburgemeester, zijn partijgenoot Rachid Guernaoui trad aan als wethouder financiën.

Onderzoek corruptie

Het Openbaar Ministerie verdenkt De Mos en Guernaoui van ambtelijke corruptie. Ze zouden bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen in ruil voor donaties. Het onderzoek daarnaar loopt nog steeds. De verdenkingen werden bekend met de invallen van de Rijksrecherche in de werkkamers en woningen van De Mos en Guernaoui afgelopen oktober. Enkele dagen later werd hun partij uit het stadsbestuur gezet. De Mos keerde al snel als fractievoorzitter terug in de gemeenteraad. Hij houdt vol dat hij onschuldig is.