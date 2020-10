Kernenergie weer op de agenda: gemeenten verdeeld

De Tweede Kamer heeft onder aanvoering van de VVD kernenergie terug op de agenda gezet. Zo moet de centrale in Borssele langer openblijven. In gemeenten lopen de standpunten uiteen – maar hoort die discussie hier wel thuis?

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen schaarde een Kamermeerderheid zich achter de motie van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff om te onderzoeken wat er nodig is voor de bouw van nieuwe kerncentrales.

De VVD staat al langer bekend als fel tegenstander van windmolens en zonneweides, omdat ze ‘draaien op subsidie’ en het landschap zouden verrommelen. Kernenergie is onmisbaar, stelt de fractie, om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Dijkhoffs motie is inmiddels uitgemond in een plan om in ons land drie tot tien nieuwe kerncentrales te bouwen. De bouw zou al in 2025 kunnen beginnen, omdat de partij regels en procedures flink wil versoepelen. De kosten voor een doorsnee kerncentrale (1000 megawatt) liggen tussen de 8 en 10 miljard euro. Fikse bedragen, maar dan heeft Nederland leveringszekerheid op de lange termijn.

De VVD rekent erop dat het Rijk nieuwe centrales gaat subsidiëren met de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE) en toekomstige bouwers een garantieregeling biedt. Ook moet het kabinet zich in Brussel sterk maken voor een plek van kernenergie in de Europese Green Deal.

Wiebes zoekt uit

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) lijkt ook voor te sorteren op nieuwe impulsen voor atoomstroom. Hij liet onderzoek doen en de uitkomst is dat kernenergie niet duurder hoeft te zijn dan wind- en zonne-stroom. Zijn volgende stap is een marktverkenning om de animo voor nieuwe centrales te polsen.

Het openhouden van bestaande centrales is volgens het externe onderzoeksbureau de goedkoopste oplossing; dan hebben we het dus over Borssele. Ook het kernenergieplan van de VVD-fractie stelt voor deze centrale, goed voor 3 procent van het nationale elektriciteitsverbruik, langer in bedrijf te houden.

Het ministerie van EZK wijst als bevoegd gezag de locaties aan en verleent de vergunningen. Er zijn op dit moment drie locaties aangewezen waar een kerncentrale is toegestaan: Borssele, de Maasvlakte en de Eemshaven.

Niet afgeschreven

In Sluis heeft wethouder Peter Ploegaert er wel oren naar. Hij vertegenwoordigt de Zeeuwse gemeenten in de Regionale Energiestrategie Zeeland. In de eerste versie van deze RES, die in februari uitkwam, staat expliciet de wens om Borssele langer open te houden. De sluiting is vooralsnog voorzien voor 2033.

‘Maar dan is hij technisch nog niet afgeschreven. Onderzoek kan uitwijzen of je de levensduur van de centrale met wellicht wat verbeteringen kunt verlengen’ aldus de wethouder.

Hij legt uit: ‘Er is voor kernenergie veel te zeggen. Het is een stabiele energiebron zonder CO2-uitstoot. De discussie dat het onveilig zou zijn, is allang achterhaald. Het probleem is het afval. Er zijn kerncentrales in ontwikkeling op basis van thorium die daar mogelijk een oplossing voor bieden. Ook daar hangt een prijskaartje aan, maar de aansluitkosten van windmolens op zee zijn ook fors en worden door het Rijk betaald. Waarom zou dat voor kernenergie niet kunnen?’

Niet regionaal?

In andere RES’en wordt kernenergie als oplossing juist terzijde geschoven, omdat er geen bedrijven zouden zijn die in nieuwe centrales willen investeren. De bouw ervan kost bovendien jaren.

In de discussies over de concept-RES’en in de verschillende gemeenteraden komt vooral naar voren dat het onderwerp kernenergie niet in de regio thuishoort – al gaan er ook stemmen op om voor kerncentrales wel degelijk planologische ruimte te creëren via het omgevingsplan.