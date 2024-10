Kwart van gemeenten laat restafval nascheiden

Vorig jaar zamelden gemeenten 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval in, goed voor ongeveer 453 kilo per inwoner. Dat is iets minder dan in 2022, toen de afvalberg 460 kilo per inwoner telde. Ongeveer een kwart van alle gemeenten laat restafval door een afvalverwerker nascheiden.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over hoeveelheden huishoudelijk afval per inwoner. Er is daarbij een lichte daling zichtbaar. De grootste afvalstromen zijn huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval (gft), en papier en karton.

Minder restafval

Het huishoudelijk restafval nam af van 182 kilo per inwoner in 2022 naar 177 vorig jaar. Ameland zamelde hiervan het meeste in: 713 kilo per inwoner. In Horst aan de Maas werd juist het minste ingezameld van deze afvalstroom, slechts 26 kilogram per inwoner.

Papier en karton

In 2023 zette ook de afname van papier en karton als afvalstroom door, mede door de digitalisering. Gemiddeld werd 41 kilo per inwoner aan oud papier en karton ingezameld, ten opzichte van 43 kilo een jaar eerder. In 2000 werd nog 64 kilo oud papier per inwoner ingezameld. Schiermonnikoog is kampioen papier inzamelen met 159 kilo per inwoner. Den Haag hekkensluiter met 16 kilo per inwoner.

Meer gft ingezameld

Gft-afval werd juist méér ingezameld vorig jaar; 92 kilo per inwoner, tegenover 89 in 2022. Lokale verschillen komen bijvoorbeeld doordat in stedelijke gebieden met veel hoogbouw er minder ruimte is voor afvalbakken voor het scheiden van gft. Zo zamelde Amsterdam slechts 4 kilo gft per inwoner in. Het meeste gft-afval werd ingezameld in de gemeente Westerveld (241 kilo per inwoner).

Nascheiding neemt toe

De meeste gemeenten zetten dus in op scheiden van afval door de burger zelf. Steeds meer gemeenten laten hun restafval echter nascheiden, bijvoorbeeld uit kostenoverwegingen en omdat het rendement van nascheidingsinstallaties verbetert. Hierbij zamelt de gemeente het afval (deels) ongescheiden in, om het vervolgens door de nascheidingsinstallatie te halen.

Het CBS startte in 2023 met het verzamelen van cijfers over nascheiding. Ongeveer een kwart van de Nederlandse gemeenten laat het restafval door een afvalverwerker nascheiden.