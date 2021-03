CBS: scherpe daling traditionele criminaliteit

Vorig jaar was het aantal door de politie geregistreerde misdrijven twee procent lager dan in 2019. Vooral de traditionele criminaliteit, zoals zakkenrollerij, woninginbraak en winkeldiefstal, liet vorig jaar een scherpe daling zien. Tegelijkertijd was er meer online criminaliteit zoals verkoopfraude, valsheid in geschrifte en hacken.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal gevallen van zakkenrollerij daalde bijvoorbeeld naar 7.000, een daling van 47 procent. Er werden ruim 30.000 woninginbraken geregistreerd (- 23 procent), 3000 straatroven (-16 procent) en 35.000 winkeldiefstallen (-13 procent).

Hoewel het CBS geen onderzoek deed naar het verband tussen de coronapandemie en criminaliteit, schrijft het onderzoeksinstituut dat ‘het aannemelijk is dat het criminaliteitsbeeld in 2020 is beïnvloed door de coronapandemie en de genomen maatregelen.’ Zo was bijvoorbeeld zakkenrollen lastiger en meer thuiswerken verkleinde de kans op woninginbraak. Ook de winkels waren gedeeltelijk dicht of beperkt toegankelijk.

Online criminaliteit steeg juist in 2020. Vorig jaar namen de digitale vormen – valsheid in geschrifte, online oplichting en hacken – samen toe met 54 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Sinds 2017 is er in de politieregistraties sprake van meer dan een verdubbeling van dit type misdrijven.

Minder woninginbraak in G4

Onder de vier grote steden was de absolute afname van het aantal woninginbraken in 2020 het grootst in Amsterdam, met 1000 inbraken minder. In de hoofdstad daalde het aantal inbraken vergeleken met het jaar ervoor in totaal met 29 procent. In Den Haag en Rotterdam nam het aantal woninginbraken, net als gemiddeld in de rest van Nederland, met 23 procent af. In Utrecht was die daling met tien procent veel minder sterk.

In 65 van de 355 gemeenten werd in 2020 juist meer ingebroken dan in 2019. In de gemeente Oldebroek steeg het aantal inbraken bijvoorbeeld met 73 procent, in Oudewater met 81 procent en in Lopik met 93 procent.

Daling minderjarige verdachten

Vorig jaar registreerde de politie 148.000 mensen als verdachte van een misdrijf. Hierbij waren 15.000 minderjarigen (een daling van achttien procent). ‘Het aantal geregistreerde verdachten van zakkenrollerij nam onder minderjarigen met meer dan de helft af. Bij woninginbraak en winkeldiefstal is de daling bij minderjarigen en jongeren van 18 tot 25 jaar met ongeveer een derde sterker dan bij de overige leeftijden,’ aldus het CBS.