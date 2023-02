Eerste project met afgepakt crimineel geld in Schiedam

De gemeente Schiedam zet een leerwerkplaats voor jongeren op met afgepakt crimineel vermogen. Dit is het eerste project vanuit het kabinet waarbij gevorderd geld wordt geïnvesteerd in wijken waar de criminelen actief waren.

In Schiedam werd een aantal panden in beslag genomen waar criminele activiteiten plaatsvonden. De opbrengst daarvan gaat niet naar de staatskas, maar naar de leefbaarheid van de wijk. Dit is het eerste project uit de afspraak in het coalitieakkoord om van criminelen afgepakt geld vaker terug te investeren in wijken waar die criminelen actief waren. Met ‘het bieden van sociaaleconomische kansen op lokaal niveau’ wordt volgens het kabinet ook ondermijnende criminaliteit tegengegaan.

De Steigers

Eind april wordt De Steigers Schiedam officieel geopend. Jongeren en zij-instromers van ongeveer 16 tot 35 jaar worden klaargestoomd om een beroep uit oefenen. Ouderen uit de wijk dragen op een laagdrempelige en praktische manier hun vakkennis over. Zo kunnen de jongeren leren hoe ze rollators, scootmobiels en computers kunnen repareren of een eigen website of webshop kunnen ontwikkelen. Ook kappers en koks gaan helpen opleiden.

Met bewoners

Bewoners uit de wijk De Gorzen bepalen mee hoe de leerwerkplek het beste ingericht kan worden. Verschillende inwoners hebben al aangegeven dat ze graag met de jeugd aan de slag willen om hun vakkennis over te dragen. Met hen wordt besproken welke faciliteiten nodig zijn. Samen met ondernemers in de wijk zoekt De Steigers naar ondersteunende stageplekken.

Wijk profiteert

Schiedam is al langer op de achtergrond samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid bezig met het project. ‘Misdaad loont niet, maar in dit geval profiteert wél de hele wijk Zuid in Schiedam,’ aldus burgemeester Cor Lamers. ‘De opbrengst van het crimineel bezit investeren we in onze jongeren. We bieden ze een plek waar ze onder goede begeleiding aan zichzelf kunnen werken. We willen ze meer toekomstperspectief geven en ze beter weerbaar maken tegen de verleidingen van criminaliteit.’

Meer projecten

En zo komen er meer projecten met afgepakt vermogen van criminelen voor een publieke bestemming. Hierbij gaat het om panden, maar ook om in beslag genomen goederen die gebruikt kunnen worden in sociale- en/of leerprojecten. Zoals auto’s, meubilair en gereedschap. Bij voorkeur in wijken die te lijden hebben of hadden onder criminaliteit.

Structurele regeling

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid wil op basis van de opgedane ervaringen in de projecten een structurele regeling maken. Daardoor wordt het publiek herbestemmen makkelijker. Het kost nu volgens haar veel tijd om dit steeds apart met alle betrokken partijen te regelen. Dit jaar wordt er 2 miljoen euro voor uitgetrokken en dat loopt op naar een bedrag van 5 miljoen euro per jaar vanaf 2025.