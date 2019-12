Tien gemeenten testen aanpak integrale beveiliging

Tien gemeenten gaan de komende maanden aan de slag met diverse onderdelen van hun beveiliging, met behulp van experts op het gebied van een integrale aanpak. De opgedane kennis en ervaring moet gemeenten slagvaardiger maken tegen ondermijnende invloeden en oneigenlijke druk.

Vandaag lanceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) de pilot integrale beveiligingsplannen voor gemeenten. De negen Nederlandse gemeenten Almelo, Berkelland, Breda, Dalfsen, Gooise Meren, Haarlemmermeer, Tiel, Tilburg en Venlo en de bijzondere gemeente Saba nemen onder andere de weerbaarheid van de organisatie, informatiebeveiliging en veiligheid van gebouwen onder de loep. Ook de veiligheid van de burgemeester, ambtenaren, bestuurders en bezoekers van het gemeentehuis wordt doorgelicht.

Modelaanpak

De lessen uit de pilot worden vastgelegd in een modelaanpak, die alle gemeenten erna kunnen gebruiken voor het beveiligingsbeleid van hun gemeente. Volgens BZK krijgen gemeenten straks inzicht in de sterke en zwakke punten van hun beveiligingsbeleid en biedt de modelaanpak ook een handelingsperspectief op maat. ‘Met concrete stappen om de losse onderdelen van het beveiligingsbeleid met elkaar te verbinden en zo het beveiligingsniveau te verhogen.’

Weerbaar

De brede aanpak is bedoeld om niet alleen het bestuur, maar de organisatie als geheel weerbaar te maken. ‘Ondermijning van lokaal bestuur schaadt het vertrouwen in de overheid. Veilig werken is een basisvoorwaarde voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Politieke ambtsdragers en gemeenteambtenaren moeten hun publieke taak kunnen uitvoeren in een veilige werkomgeving, vrij van ongewenste beïnvloeding of bedreiging,’ aldus de tijdelijke minister van BZK, Knops.

Ondermijning

‘Bedreiging kan zelfs onderdeel zijn van het bedrijfsmodel van criminelen, in het bijzonder geldt dit voor de ondermijnende criminaliteit. Als bijvoorbeeld een besluit van de gemeente moet worden beïnvloed, wordt hiertoe de burgemeester bedreigd,’ schreef minister van Justitie Grapperhaus eerder in een toelichting op het wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit. Daarmee wordt de maximumstraf voor bedreiging van burgemeesters, wethouders en andere bestuurders verhoogd naar vier jaar cel.