Kosten coronacrisis minstens 1,5 miljard

De kosten die gemeenten door de coronacrisis maken, lopen dit jaar op tot een bedrag tussen de 1,48 en 1,83 miljard euro. Bij een tweede golf coronabesmettingen later dit jaar zouden de kosten nog eens bijna verdubbelen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De VNG liet onderzoeksbureau AEF kijken naar de financiële bijwerkingen van corona. Het gaat om een eerste analyse van de daadwerkelijke uitgaven in de periode tot en met mei 2020 en de verwachte kosten van juni tot en met december. De bredere financiële impact wordt pas later inzichtelijk en is nog afhankelijk van het verloop van de coronacrisis, aldus de onderzoekers. De genoemde bedragen zijn een indicatie.

Kosten en gederfde inkomsten

AEF raamt de coronakosten voor gemeenten in 2020 op een bedrag tussen de 1,48 en 1,83 miljard euro. Mocht het coronavirus later dit jaar weer oplaaien, dan kan dit verder stijgen naar 2,26 tot 2,78 miljard euro. Extra uitgaven gaan bijvoorbeeld naar de bijstand, terwijl inkomstenbronnen zoals de parkeerbelasting opdrogen. Dit is nog zonder de bedragen voor de Tozo (inkomenssteun zelfstandigen), de GGD en veiligheidsregio’s. Hierover zijn aparte afspraken met het Rijk gemaakt.

Gemeenten schatten in dat ze uit betaald parkeren tussen de 282 en 344 miljoen euro mislopen. Ook ontvangen ze minder toeristenbelasting, naar schatting tussen de 203 en 249 miljoen euro. Daar staan geschatte uitgaven tegenover in de sport van 187 tot 228 miljoen euro en de cultuursector van 118 tot 377 miljoen.

Reële compensatie

‘Hiermee is duidelijk dat na de eerste tranche van 566 miljoen euro er nog veel stappen te zetten zijn om tot een reële compensatie te komen van de kosten en gederfde inkomsten,’ aldus de VNG. De gemeentekoepel benadrukt dat het de opstelsom is die zorgt voor grote onrust bij gemeenten. Naast de coronakosten spelen er financieringsproblemen in het sociaal domein, de zogenoemde opschalingskorting en de herijking van het gemeentefonds.

17 augustus

De VNG wil op 17 augustus, tijdens het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen, verdere afspraken maken over aanvullende compensatie. ‘Het is daarbij van belang dat het Rijk voldoende middelen vrijmaakt voor de toegezegde reële compensatie,’ zegt VNG-directeur Leonard Geluk. ‘Een reservering van het kabinet in de orde van grote van de totale ingeschatte kosten kan daarbij helpen en vertrouwen geven.’