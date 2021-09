Prinsjesdag 2021: Gemeenten voelen zich gehoord

Beeld: ©Ministerie van Financiën / Martijn Beekman

‘Prinsjesdag 2021 laat zien dat er door het demissionaire kabinet geluisterd is naar de zorgen van gemeenten.’ Zo reageert de Haagse burgemeester Jan van Zanen op de Miljoenennota, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Er komt meer financiële ruimte voor gemeenten, maakte het demissionaire kabinet gisteren officieel bekend op Prinsjesdag. Zo stelt het kabinet volgend jaar de eerder aangekondigde 1,3 miljard euro extra beschikbaar voor jeugdzorg. Het Gemeentefonds krimpt of groeit nog altijd mee met de rijksuitgaven. In 2022 komt hierdoor bijna 1,5 miljard euro voor gemeenten beschikbaar. Daarnaast krijgen lokale overheden 70 miljoen euro op de gloeiende plaat van de energietransitie.

Opschalingskorting

Om de financiële druk bij gemeenten te verlichten is in 2020 en 2021 incidenteel de toename van de ‘opschalingskorting’ in het Gemeentefonds geschrapt. Ook voor 2022 is dit afgesproken, dat betekent een streep door bezuinigingen van 270 miljoen euro. ‘Een goede ontwikkeling, maar u kent ons standpunt: wij willen de volledige opschalingskorting van tafel,’ aldus de VNG in een eerste reactie op Prinsjesdag 2021.

Structurele financiële problemen

Ook vinden de gemeenten dat in de formatie goede afspraken nodig zijn voor de structurele financiële problemen waarmee ze kampen. Met het nieuwe kabinet moeten bovendien goede afspraken komen over andere grote uitdagingen waar de gemeenten voor staan. Bijvoorbeeld de uitvoering van het Klimaatakkoord, en oplossing van de woningnood.

Subsidie lokale partijen

Ook wil de VNG dat behalve de 25 miljoen euro die beschikbaar is voor landelijke politieke partijen, er 10 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor lokale politieke afdelingen en partijen. ‘Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 op komst is dit hét moment om de financiering gelijk te trekken.’

Miljoenennota

Bekijk de Miljoenennota 2022, de Rijksbegroting 2022, het Belastingplan 2022 en alle bijbehorende stukken.