Medewerkers van de gemeente Lochem tinderen. Niet voor hun persoonlijke liefdesleven, althans niet tijdens het werk, maar in de zoektocht naar intern talent. De gemeente ontwikkelde een app die vraag en aanbod bij elkaar brengt. ‘De openheid waarmee het ontvangen is, heeft me verrast.‘

‘Soms weet je niet welk talent in een organisatie aanwezig is. Omdat je niet iedereen kent, of gewoon niet van ieders kwaliteiten op de hoogte kunt zijn. Met de app Tinder for talent brengen we alle kundigheid in onze organisatie in beeld,’ zegt projectleider Friso Veltkamp. In de video hieronder geeft de gemeente uitleg over de app.

Talent opsporen

De online ‘marktplaats voor talenten’ die alleen voor medewerkers beschikbaar is, is gericht op het ontdekken, inzetten en ontwikkelen van de interne deskundigheid. De gebruiker maakt een profiel aan en benoemt zijn of haar bekwaamheden. Denk aan een tweetalige medewerker die een beleidsstuk kan vertalen, of aan iemand die echt álles weet van Excel. Collega’s kunnen in de app op zoek naar de expertise die ze nodig hebben bij een project of taak.

Een medewerker komt zo ‘in beweging’, doet wat hij of zij leuk vindt, en haalt daarbij het beste uit zichzelf. Bijkomend voordeel van deze ontplooiing van talent is dat de werkgever niet onnodig expertise hoeft in te huren. Veltkamp: ‘Het is dus interessant voor medewerkers, maar ook voor opdrachtgevers en het management. Waar voorheen een extern bureau promotiefilmpjes maakte, kan dat nu intern. Waarom zou je niet een collega benaderen die hier goed in is én er plezier aan beleeft?’

Co-creatie

Het idee ontstond tijdens een traject met A&O fonds Gemeenten, in het kader van ‘innovatielaboratorium’ 3-2-1 co-traject. Na een eerste brainstorm lagen er 133 ideeën op tafel, variërend van het opheffen van het functiehuis tot daten met talenten. De drie beste plannen werden uitgewerkt, gepresenteerd en beoordeeld. Zo bleven er twee ideeën over. Tot slot konden collega’s tijdens speeddates elkaars talenten ontdekken. Medewerkers werden daarbij meer bewust van hun eigen kwaliteiten. En begonnen steeds meer te zien in het project. Uiteindelijk kwam Tinder for talent dus als winnaar uit de bus.

‘Wat me verraste,’ blikt Veltkamp terug, ‘is de openheid waarmee de app werd ontvangen. We hebben de hele organisatie betrokken. Continu. Steeds weer andere mensen laten meedenken bij de totstandkoming ervan. Door ieders bijdrage ontstond het gevoel van “door ons, voor ons”. Natuurlijk zijn er altijd mensen die ‘idea killen’ tot een kunst hebben verheven, met aanvankelijke reacties als: dit is al eens gedaan, toen werkte het niet, waarom nu dan wel? Maar uiteindelijk hebben we iedereen meegekregen.’

Corona tegenvaller

De coronapandemie gooide wel even roet in het eten. ‘We waren heel actief bezig in de organisatie, namen promotiefilmpjes op, maakten teasers en flyers die we overal ophingen. Het liefst hadden we ook een talentruime ingericht, een kick-off gehouden in onze centrale hal en fysieke datedagen gepland. Helaas liep dat allemaal anders.

‘We organiseren nu online talentsessies, waarbij het misschien meer energie kost, maar toch ook lukt om eigen en andermans talent in de organisatie te leren kennen. Dit proberen we te stimuleren door klein te beginnen. We knikkeren niet gelijk hele projecten in de app, maar willen juist kleine taken matchen. Laaghangend fruit plukken en kleine successen vieren, dat werk.’

Collega wegswipen

De eerste matches zijn gemaakt, zoals voor interne ‘projectambassadeurs’. Opschalen ligt in het verschiet. ‘In ons lijstje van eisen hebben we opgenomen dat de app uitgebreid kan worden naar andere gemeenten. Het is dus mogelijk uit te groeien tot een platform voor gemeentelijke uitruil van talent. Iedereen die hiervoor interesse heeft, kan zich alvast aanmelden.’

Dan nog de onvermijdelijke nabrander: kun je een talentvolle collega ook wegswipen, zoals in de bekende datingapp waarop het idee gebaseerd is? ‘Haha, dat kan zeker! Er zit zelfs een ware unmatch-knop in. Die doet net zoveel pijn als in de echte Tinder,’ grapt Veltkamp.