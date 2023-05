Afval Goed Geregeld – Elke verpakking telt

Het scheiden van afval is in veel huishoudens al heel normaal, maar buiten de deur is dit nog niet altijd mogelijk. Gelukkig groeit het bewustzijn over de noodzaak van afvalscheiding bij bedrijven en organisaties.

Om deze groep te stimuleren om meer te gaan recyclen, biedt Stichting Afvalfonds Verpakkingen sinds 1 januari 2023 een kosteloos inzamelsysteem voor plastic verpakkingen, drankenkartons en glazen verpakkingen. Dit jaar zijn al 10.000 locaties gestart met gescheiden inzameling van PD en 10.000 met glas. Hoe meer afval we scheiden, hoe meer grondstoffen we kunnen hergebruiken.

Door afval te scheiden en te recyclen, dragen we niet alleen bij aan een beter milieu, maar ook aan een beter klimaat. Zo levert het recyclen van 1 ton plastic verpakkingen al een CO2-reductie van 2,5 ton op. Het Afvalfonds werkt aan een circulaire economie waarbij verpakkingsmateriaal een grondstof is én blijft. Het gescheiden inzamelen van bedrijfsmatig verpakkingsafval is daarin een hele belangrijke stap. We halen sinds begin dit jaar steeds meer gescheiden afvalstromen van goede kwaliteit op. We voorkomen hiermee dat grondstoffen verloren gaan.

Het loket Afval Goed Geregeld loket is geopend van 1 mei tot en met 31 mei. Bedrijven die gebruik willen maken van het kosteloze inzamelsysteem kunnen zich bij het online loket aanmelden. De gescheiden inzameling en recycling van het verpakkingsafval start voor nieuwe inschrijvers in het 3e kwartaal dit jaar.

Afval Goed Geregeld is een initiatief van Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de inzameling en recycling van verpakkingen in Nederland. Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen dragen financieel bij aan het systeem. Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van verpakkingsafval in Nederland. Door meer afval te scheiden en te recyclen, dragen we bij aan een circulaire economie waarin verpakkingsmateriaal een grondstof blijft.