Kamer twijfelt over haalbaarheid woningbouwplannen

Een deel van de Tweede Kamer, waaronder coalitiepartijen CDA en ChristenUnie, heeft twijfels over de haalbaarheid van de volkshuisvestingsplannen van minister De Jonge. Ook is een aantal partijen uiterst kritisch over de prestatieafspraken met woningcorporaties, de Woonbond en gemeenten, waarin de bouw van sociale huurwoningen verdubbelt.

Personeelstekort, gebrek aan bouwgrond, tekort aan bouwmaterialen én de stikstofproblemen kunnen ertoe leiden dat de voorgenomen bouw van 900.000 woningen eind 2030 niet wordt gehaald, stellen verschillende fracties. ‘Schept u niet te hoge verwachtingen?’ vroeg CDA-Kamerlid Geurts tijdens het debat met de minister. Als alle problemen bij elkaar worden opgeteld, ‘staan de seinen op rood’.

Prestatieafspraken

In ruil voor de afschaffing van de verhuurderheffing per 2023 maakte De Jonge bindende prestatieafspraken met woningcorporaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Woonbond. Er moeten onder meer twee keer zoveel sociale huurwoningen worden gebouwd. Daarnaast dienen 50.000 middenhuurwoningen te verrijzen, met een huurprijs tussen de 850 en 1000 euro per maand. Deze huizen moeten voor 2024 klaar zijn.

Verdubbeling

ChristenUnie, PvdA en SP zijn uiterst kritisch over de beloofde verdubbeling van de bouwcapaciteit voor sociale huur. Het bouwtempo moet worden opgeschroefd van 15.000 naar 30.000 opleveringen per jaar, zodat er eind 2030 een kwart miljoen nieuwe sociale huurwoningen zijn. Volgens de SP verdwijnen anderzijds in dezelfde periode maar liefst 150.000 sociale huurwoningen wegens sloop of verkoop. In werkelijkheid komen er daarmee tot 2030 netto 100.000 nieuwe woningen bij, zegt SP-Kamerlid Beckerman.

Dat is ook de vrees van de VNG. Die had nationale afspraken willen maken over het aantal te slopen, te verkopen en te liberaliseren woningen, maar dat is niet gelukt. ‘Gemeenten zetten zich er op lokaal niveau voor in dat de netto toevoeging groter uitvalt dan slechts 100.000. Belangrijk voor de VNG is dat de groei van de sociale woningvoorraad in relatie staat tot de lokale gemeentelijke opgaven. Betrokken partijen voeren jaarlijks hierover het gesprek.’

Flexibele belofte

De eerdere belofte van De Jonge om in elke gemeente toe te werken naar 30 procent sociale huurwoningen, blijkt tot irritatie van een aantal fracties ‘flexibel’ te zijn. Sommige gemeenten mogen onder dit percentage blijven als de andere méér bouwen. Zolang binnen de regio de 30 procent maar wordt gehaald, verduidelijkte de minister.

30 procent

Het voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Grinwis om per project te eisen dat 30 procent sociaal moet zijn, verwees De Jonge richting de prullenmand. PvdA en SP pleiten al langer voor 30 procent per gemeente. Beckerman kondigde namens de SP een motie aan om dit alsnog te regelen en te voorkomen dat sociale huurwoningen worden verkocht of gesloopt. ‘Nu is het volstrekt onduidelijk of het aandeel sociale huur daadwerkelijk gaat toenemen.’

Maar de linkse wens om de bouwopgave op gemeenteniveau te regelen, werd eerder deze maand verworpen. De Jonge stelde dat het initiatiefwetsvoorstel hiertoe overbodig was, gezien zijn eigen plannen.

Niet opgelost

De Woonbond is ook niet helemaal overtuigd van de afspraken met De Jonge. Woonbonddirecteur Zeno Winkels benadrukt dat de wooncrisis met dit akkoord niet over is. De prestatieafspraken voor volkshuisvesting zijn weliswaar ondertekend, maar daar is in de achterban flink discussie over gevoerd. ‘Dit is een stap, maar echt een begin,’ zei bestuursvoorzitter Saskia Bolten bij de ondertekening van de afspraken. ‘Het lost niet snel de woningnood op.’

Vol lof

Minister De Jonge en voorzitter Martin van Rijn van de koepel van woningcorporaties Aedes, zijn daarentegen vol lof over hun eigen gemaakte afspraken. De minister spreekt van een ‘enorme mijlpaal’ en een ‘omslag in beleid’. Door het schrappen van de verhuurderheffing kunnen corporaties meer en sneller bouwen, zei Van Rijn. Deze afspraken zijn bindend.

Het tij zit ondertussen niet mee, erkent De Jonge, wijzend op de stikstofcrisis en het tekort aan personeel en bouwmaterialen. ‘Ja er is tegenwind, maar dit kan omdat het moet.’