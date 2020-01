Gebouwen moeten verduurzamen, ook sportvastgoed. Binnenkort start hiervoor een ‘duurzaamheidstour’: tijdens 27 bijeenkomsten door het hele land kun je een kijkje nemen achter de schermen van sportlocaties die dit voorbeeldig aanpakken.

In het Klimaatakkoord zijn afspraken opgenomen over het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, waaronder sportaccommodaties. Ambitie is dat de gebouwen in 2050 CO2-arm zijn, met constructies van circulaire materialen. Gewasbeschermingsmiddelen worden taboe en de sportomgeving dient ‘klimaatadaptief’ te zijn. Dat schrijft de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), die deze streefdoelen vastlegde in de zogenoemde Routekaart verduurzaming sport.

Routekaart voor verduurzaming

In die routekaart staat wat er nodig is om sportaccommodaties energieneutraal en groener te maken. De kaart maakt inzichtelijk hoe gemeenten hiermee kostenefficiënt aan de slag kunnen. Er is overigens een hele reeks van dit soort instructies op komst. Twaalf stuks worden er uitgebracht, bijvoorbeeld voor de onderwijssector, de zorg, politie en rijksvastgoed. Ook gemeenten krijgen een eigen routekaart.

Duurzaamheidstour

Inmiddels zijn verschillende gemeenten en clubs met succes aan de slag met verduurzaming van hun sportvastgoed, zo schrijft de VSG. Om ook andere gemeenten handvatten te bieden, start eind deze maand de genoemde tour. Deze is bedoeld voor gemeentemedewerkers en andere betrokkenen die aan de slag gaan met het verduurzamen van sportvastgoed.

Er zijn 27 bijeenkomsten door het hele land waarbij verduurzaamde sportlocaties hun deuren openen. De organisatie stelt het publiek veel informatie in het vooruitzicht over landelijke en provinciale ondersteuning. Ook wordt de inhoud van de betreffende routekaart behandeld, net als praktijkvoorbeelden. Bijgestaan door experts kunnen bezoekers aan de slag met plannen om sportaccommodaties binnen de eigen gemeente klaar te maken voor een duurzame toekomst.