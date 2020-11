Kosten invoering Omgevingswet nog hoger dan verwacht

De invoeringskosten van de Omgevingswet lopen verder op. Volgens een nog ongepubliceerd onderzoek in opdracht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zijn gemeenten zo’n 1,2 tot 1,5 miljard euro kwijt. De minister zelf wil er voorlopig niet op ingaan.

Adviesbureau KPMG heeft becijferd dat de invoeringskosten van de Omgevingswet voor de betrokken overheden tot 2029 in totaal oplopen tot 1,5 tot 1,8 miljard euro. Gemeenten moeten het leeuwendeel hiervan betalen (1,2 tot 1,5 miljard). Het rapport is nog niet openbaar, maar wordt al wel in de wandelgangen genoemd. Een aantal Tweede-Kamerfracties had minister Ollongren opgeroepen het rapport vrij te geven vóór het nota-overleg over de Omgevingswet van afgelopen woensdag. Het was de laatste maal vóór de Kamerverkiezingen in maart dat het Parlement zich over de nieuwe wet heeft kunnen uitspreken. Een prangende vraag vanuit de Kamer is of de schattingen van KPMG kloppen en gemeenten inderdaad voor flink hogere transitiekosten komen te staan, terwijl zij onvoldoende zicht hebben op de structurele kosten en de baten van de wet.

Niet af

Bij de aanvang van het Kameroverleg werd direct duidelijk dat de minister hier geen gehoor aan wil geven. ‘Het rapport is niet af. Ook andere onderzoeken vanuit de koepels zijn nog niet afgerond en er moeten van de ramingen nog validaties plaatsvinden. Zo is het nodig de extra kosten eruit te filteren. Pas als alle studies zijn afgerond, ligt er een compleet beeld van de financiële effecten van de wet,’ aldus de minister, die niet wilde bevestigen dat de Omgevingswet gemeenten meer gaat kosten dan de wet oplevert. ‘Ik kan geen cijfer op de baten plakken. Bovendien is niet alles in geld uit te drukken, want de wet brengt ook maatschappelijke baten met zich mee.’ Ollongren zei in het Kamerdebat zich bewust te zijn van de financiële problematiek bij gemeenten, maar dat het op dit moment dus niet mogelijk is uitspraken over het totale kostenplaatje van de wet doen. Dat zal niet eerder zijn dan najaar 2022, het jaar waarin de wet in werking treedt en zijn eerste evaluatiemoment kent.

Geen go-no-go

Dit tot teleurstelling van enkele Kamerfracties. Zij geven aan geen ‘go-no-go-besluit’ te kunnen nemen over de invoeringsdatum van de wet per 1 januari 2022, nu zij niet alle informatie op een rij hebben. De Kamer drong er bij de minister op aan gemeenten volledig te compenseren voor de kosten die zij maken voor de transitie naar de nieuwe wet.

Opnieuw onderhandelen

Gemeenten voorzagen al eerder hogere invoeringskosten tegenover lagere structurele baten van de Omgevingswet. Ook zijn ze bang dat ze structureel meer geld kwijt zijn als de wet eenmaal in werking is. De financiële slagkracht is bij gemeenten toch al gering door de grote decentralisaties in 2015 die niet met extra geld, maar met bezuinigingen gepaard gingen. Los nog van de impact van de coronacrisis. Ook voor kleine gemeenten beslaan de jaarlijkse structurele uitgaven voor de Omgevingswet al snel enkele tonnen. Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werd een motie van Noordoostpolder door een overweldigende meerderheid aangenomen. De strekking ervan is dat de invoering van Omgevingswet voor gemeenten kostenneutraal uit moet pakken. De gemeenten willen dat de VNG hierover opnieuw gaat onderhandelen met het Rijk.

Indien nodig bijspringen

De VNG is inmiddels in gesprek met de minister en wil eveneens niet ingaan op de ramingen uit het KPMG-rapport. De gemeentekoepel blijft op het standpunt dat er over de daadwerkelijke structurele effecten pas iets is te zeggen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In 2015 is in het Financieel Akkoord tussen de overheidslagen afgesproken dat overheden zelf de kosten voor de invoering betalen, maar dat zij niet gekort zullen worden op eventuele baten. Minister Ollongren gaf tijdens het Kamerdebat aan hier vooralsnog aan vast te houden. ‘Als de kosten substantieel hoger uit blijken te vallen, zullen we daar samen met de koepels een oplossing voor vinden.’ Indien nodig zal het Rijk financieel bijspringen, aldus de minister.