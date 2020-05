Hoe ondersteun je ggz-mantelzorgers in coronatijd?

Wie mantelzorger is van iemand met psychische problemen, kan het door de coronamaatregelen (nog) zwaarder hebben. Het Trimbos-instituut ontwikkelde daarom adviezen voor gemeenten om de druk in deze situatie te verminderen. Voor mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis is nu vanuit het Rijk één digitaal loket opgericht.

Volgens Trimbos spelen gemeenten, steunpunten mantelzorg en andere organisaties in het sociaal domein juist nu een belangrijke rol in het ondersteunen van deze ggz-mantelzorgers. Het beroep op hen, van mensen met psychische klachten, kan momenteel nog intensiever zijn. Bijvoorbeeld door het wegvallen van steun en zorg. Het instituut ontwikkelde samen met verschillende andere organisaties, zoals Mantelzorg NL en Movisie, een folder met daarin elf tips voor gemeenten. De adviezen zijn bedoeld om de druk op de ggz-mantelzorgers te verminderen en ervoor te zorgen dat ze zich staande houden.

Elf tips voor gemeenten

Op basis van wetenschappelijke, praktijkgerichte en ervaringskennis is op een rij gezet wat gemeenten specifiek voor deze groep mantelzorgers kunnen betekenen. Hoe je oog hebt voor jonge mantelzorgers, jongeren die zorgen voor een ouder met psychische problemen, of hoe extra kosten die een mantelzorger momenteel maakt eventueel gecompenseerd kunnen worden. In de folder staat ook een handig en uitgebreid overzicht van verschillende hulplijnen en hun contactgegevens.

Eén loket voor mentale gezondheid

Voor mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis is een speciaal digitaal loket opgericht, het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC). Het moet actuele, toegankelijke en betrouwbare informatie bieden. Voor mantelzorgers en professionals in het sociaal domein, maar ook alle andere inwoners die zich zorgen maken over de gevolgen van corona.

Mantelfoon

Extra ondersteuning van ggz- en andere mantelzorgers, staat al langer op de agenda van veel gemeenten. Rotterdam lanceerde recent de Mantelfoon, een 24-uurs hulpdienst voor mantelzorgers in de gemeente. Mantelzorg NL zette op een rij wat gemeenten voor mantelzorgers kunnen doen in coronatijd.