Hulp bij het voorkomen van dakloosheid

Gemeenten krijgen hulp om dak- en thuisloosheid te voorkomen. De Preventie Alliantie biedt ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentelijk preventiebeleid. Ook komen er praktische hulpmiddelen beschikbaar.

Een team van experts gaat gemeenten actief ondersteunen bij maatregelen om dakloosheid te voorkomen en terug te dringen. De Preventie Alliantie zet zich in voor mensen die door een stapeling van problemen of vertrek uit een instelling dakloos dreigen te worden. De alliantie verzamelt en deelt wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis. Het doel is om gemeenten zo goed mogelijk te helpen om degelijk onderbouwd beleid over preventie en vroeg-signalering van dakloosheid te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren. Ook komen er praktische tools, zoals handreikingen en infobladen, en voorbeeldpraktijken beschikbaar.

Terugdringen aantal dak- en thuislozen

De alliantie ondersteunt gemeenten met concrete verbeterstappen en komt voort uit het plan ‘Een (t)huis, een toekomst’, dat staatssecretaris Blokhuis (VWS), minister Ollongren (BZK) en toenmalig staatssecretaris Van Ark (SZW) deze zomer naar de Kamer stuurden. Het plan werd eind 2019 aangekondigd, nadat bleek dat het aantal daklozen de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld bleek. Het aantal dak- en thuisloze mensen moet fors omlaag. Naast het realiseren van extra woonplekken nemen gemeenten ook maatregelen op het gebied van preventie en vroegsignalering van schulden, om huisuitzettingen te voorkomen.

Extra plek en begeleiding

Dit voorjaar liet de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) weten dat preventie en het recht op huisvesting voorop moeten staan in de aanpak van dakloosheid. Het kabinet kwam vlak daarna met 200 miljoen euro over de brug voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021. Die richt zich vooral op het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding. Uiterlijk 1 januari 2022 moeten er 10.000 extra woonplekken mét de benodigde begeleiding zijn voor dak- en thuisloze mensen.