Stichting BKR ziet afname aantal kredieten en betalingsproblemen

Nederlanders praten zelden over financiële kwesties met vrienden of familie. Geldproblemen blijven daardoor vaak binnenshuis. Mensen die er financieel minder goed voorstaan, zijn daarbij nog geslotener over hun geldzaken. Schaamte zit oplossingen in de weg, blijkt uit een enquête van RaboResearch onder 2700 mensen. Aan de hand van de enquête is Rabobank een publiekscampagne gestart,... lees verder