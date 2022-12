VNG en onderwijs ‘ontstemd’ over aanpak schoolgebouwen

Schoolbesturen en de VNG willen dat er extra middelen voor onderwijshuisvesting komen om zo verouderde schoolgebouwen op orde te brengen. Samen stuurden ze hiervoor een brief naar de Tweede Kamer.

De PO-Raad, VO-raad en de VNG zijn ’teleurgesteld en ontstemd’ over de brief die minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs de Tweede Kamer stuurde over de aanpak van verouderde schoolgebouwen. Volgens de schoolbesturen de VNG ontbreekt in de brief een cruciaal punt, namelijk ‘de noodzaak tot structurele, extra middelen voor onderwijshuisvesting voor primair en voortgezet onderwijs.’ Dat schrijven de partijen in een eigen brief die ze aan de Kamer sturen.

Oproep aan de kamer

Vandaag vergadert de vaste Kamercommissie Onderwijs over de onderwijshuisvesting. De VNG en schoolbesturen roepen de Kamerleden op om er bij de minister op aan te dringen om het financieel mogelijk te maken en leerlingen en leraren ‘een gezonde, duurzame en goed bruikbare leer- en werkomgeving te geven.’

Minister met zorgplicht

Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting (IBO) becijferde namelijk dat er jaarlijks 730 miljoen euro nodig is om schoolgebouwen op orde te brengen. De raden en de VNG vragen al langer aandacht voor het ‘schrijnend lage vervangingstempo van de schoolgebouwen.’ Ook vinden ze dat de minister een zorgplicht heeft: ‘om gemeenten en schoolbesturen in staat te stellen hun taak ten opzichte van onderwijshuisvesting uit te kunnen voeren.’

Daar wil Wiersma ook wat aan doen. Maar het onderwijsgeld dat zijn ministerie verdeelt, mag niet worden uitgegeven aan gebouwen. Gemeenten zijn verantwoordelijk en ontvangen geld uit het door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën beheerde gemeentefonds. De onderwijsminister is dus niet direct verantwoordelijk voor de gebouwen, maar gaf eerder aan ‘als een soort hulptroep’ scholen aan meer geld te willen helpen voor onderhoud.

Opgave groot

De briefschrijvers vinden ondertussen dat Wiersma voorbij gaat aan de noodzaak om voldoende middelen ter beschikking te stellen. ‘Er zal vrijwel niets worden opgelost met de in de brief van de minister voorgestelde maatregelen zolang het Rijk geen extra middelen ter beschikking stelt. De opgave om alle verouderde en slechte schoolgebouwen op orde te brengen blijft groot en de komende jaren wordt geen extra schoolgebouw aangepakt. Sterker nog: door de stijgende prijzen vertraagt de vernieuwing van de schoolgebouwen.’

Lapmiddelen

Er zijn wel subsidieregelingen, maar dit zijn ‘lapmiddelen die slechts deelaspecten bestrijken,’ aldus de partijen. ‘Goed onderwijs vereist goede schoolgebouwen, die onderwijsadaptief zijn, een goed binnenklimaat hebben, geschikt zijn voor inclusie, duurzaam zijn en betaalbaar in de exploitatiefase. Dit is alleen te realiseren als er een integrale aanpak én integrale financiering is.’