Van Ooijen wacht nog met ingrijpen in Wmo-regels

Het ministerie van Volksgezondheid heeft nog niet besloten of het een streep haalt door de Wmo-regels van een aantal gemeenten. Uit verzet tegen de eigenbijdrageregeling voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, weegt het lokale bestuur soms het inkomen van de aanvragers van hulp mee bij de beoordeling.

Deze praktijk is in strijd met de wet, stelde de vorige zorgminister Hugo de Jonge. Hij dreigde daarom met ingrijpen. Staatssecretaris Van Ooijen, nu verantwoordelijk voor de Wmo, beraadt zich nog op eventuele bestuurlijke stappen. Dat laat zijn woordvoerder desgevraagd aan het ANP weten.

Forse toeloop

Sinds de invoering van het abonnementstarief voor mensen met een Wmo-voorziening, ongeacht het inkomen, zien gemeenten een forse toeloop, vooral bij de huishoudelijke hulp.

Inwoners die gemakkelijk zelf hulp zouden kunnen betalen, kloppen tóch bij de gemeente aan. Omdat dit goedkoper is. Via de Wmo, die bedoeld is voor mensen die in het dagelijks leven afhankelijk zijn van hulp, betalen zij slechts 19 euro per maand, net als ieder ander.

Aan banden

Uit protest tegen de huidige eigen bijdrageregeling, die gemeenten veel geld kost, tellen onder meer Krimpen aan den IJssel en Leusden het inkomen mee als inwoners huishoudelijke hulp aanvragen. Op deze manier willen zij de Wmo-groei aan banden leggen en het schaarse geld besteden aan kwetsbare mensen die de ondersteuning nodig hebben, maar niet zelf kunnen betalen.

Ondanks de dreigementen van De Jonge weigerden beide gemeenten hun toewijzingsbeleid voor huishoudelijke hulp aan te passen. Zij stelden het geschil desnoods tot de Raad van State uit te vechten. Het is het tweede conflict tussen kabinet en gemeenten over zorggeld. De ruzie tussen kabinet en gemeenten over de financiële tekorten op de jeugdzorg is ook nog steeds niet opgelost.

Veel te laat

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd met een eerlijkere regeling te komen voor de huishoudelijke zorg. Het wil die nieuwe regeling per 2025 laten ingaan. ‘Veel te laat,’ stelt Otwin van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek en namens gemeentekoepel VNG delegatieleider in de onderhandelingen met het kabinet over de zorg.

Mensen met een goedgevulde portemonnee worden nu ‘gesponsord door gemeenten’, die daardoor minder geld overhouden voor ondersteuning aan mensen met lage en middeninkomens, zegt hij. Dat is volgens Van Dijk onrechtvaardig. Gemeenten willen dat er zo snel mogelijk een inkomensafhankelijke bijdrage komt voor huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en hulpmiddelen.

De Kamer debatteert donderdag met Van Ooijen over de Wmo.