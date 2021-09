Extra geld voor handhaving coronatoegangsbewijzen

Het kabinet maakt geld vrij voor gemeenten, zodat zij extra toezichthouders kunnen inzetten voor handhaving van coronatoegangsbewijzen. Dat maakte demissionair premier Rutte gisteren bekend.

Vanaf 25 september zijn coronatoegangsbewijzen verplicht voor toegang tot de horeca, theaters, festivals en professionele sportwedstrijden. Bedrijven en organisaties worden zelf verantwoordelijk voor het controleren van klanten en bezoekers op een coronapas. Gemeenten krijgen volgens Rutte met het geld ‘extra handjes’ voor de handhaving hierop. Hoeveel geld gemeenten krijgen, zei de premier er niet bij.

Rutte waarschuwde dat cafés gesloten kunnen worden als ze niet goed controleren op de coronatoegangsbewijzen. Mensen krijgen een bewijs als ze zijn gevaccineerd, hersteld van corona of zich hebben laten testen. Het testen blijft gratis, kondigde het kabinet aan. De horeca kan door de nieuwe werkwijze meer gasten ontvangen, maar blijft gesloten tussen middernacht en 06.00 uur.

Niet taak van boa

Het controleren op coronatoegangsbewijzen in de horeca is niet de taak van boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren). Dat zegt voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA ACP. Volgens hem ligt die verantwoordelijkheid bij ondernemers zelf. Boa’s kunnen zich niet goed verdedigen ‘op het moment dat het escaleert’, stelt hij. Boa’s beschikken namelijk niet over de middelen die bijvoorbeeld de politie wel heeft, zoals een wapenstok, zegt hij. ‘Wij gaan boa’s niet blootstellen aan gevaren.’

Goed overleg is nu nodig volgens Gerrits. Hij wijst op een eerdere toezegging dat er extra boa’s zouden worden opgeleid, maar dat is niet gebeurd, weet hij. De voorman zegt contact te zullen zoeken met demissionair veiligheidsminister Grapperhaus, om te vragen hoe de bewindsman dit precies ziet.

De voorzitter stelt voor boa’s de bevoegdheid te geven in heel Nederland te mogen handhaven, in plaats van in één stad of regio, zoals nu het geval is. Zo kunnen de handhavers ook in een ander gebied worden ingezet, waar op dat moment meer boa’s nodig zijn, bijvoorbeeld vanwege evenementen of horecazaken.

Niet haalbaar

‘Het is niet haalbaar om iedere cafébezoeker te controleren op een coronabewijs,’ zei voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad dinsdagavond in Nieuwsuur. De gemeenten zien vanaf 25 september formeel toe of horecaondernemers hun gasten controleren op coronabewijzen. Maar de 25 burgemeesters van de veiligheidsregio’s beperken zich voorlopig tot mogelijke excessen.

‘We gaan echt niet elke bezoeker van een café nu persoonlijk controleren,’ aldus Bruls. ‘Dat hebben we nooit gedaan. Daar hebben we geen mensen voor, dat gaat nu ook niet gebeuren.’ Bij excessen moet vooral gedacht worden aan controles bij horecaondernemers die op voorhand zeggen niet te zullen meewerken vanaf 25 september, aldus Bruls. ‘Dat is heel simpel, dan krijg je een boete van een boa of een politieman of je zaak wordt gesloten.’

Dat nachthoreca, zoals clubs en discotheken, vanaf 25 september om middernacht moeten sluiten, vinden Bruls en zijn collega’s niet logisch. Zij zien niet in waarom deze zaken bijvoorbeeld niet tot 2.00 uur ’s nachts open kunnen blijven, een coronabewijs is immers verplicht. Het Veiligheidsberaad gaat daarover nog in overleg met het kabinet. ‘Wie weet komen we op dit punt op nog wat verruiming,’ aldus Bruls.

Demotiverend

De Amsterdamse burgemeester Halsema maakt zich zorgen over de verplichte sluiting van de nachtclubs om middernacht. Ze vreest dat dit jongeren demotiveert om een coronavaccinatie te nemen. ‘Juist jongeren, bij wie de vaccinatiegraad laag ligt, zouden op allerlei manieren verleid moeten worden om de prik te laten zetten. Aanhoudende sluiting van clubs en nachtzaken vermindert mogelijk de motivatie,’ laat Halsema weten via een woordvoerder.

Daarbij laat ze weten bang te zijn dat de maatregel de geloofwaardigheid van het coronabewijs kan aantasten. ‘Waarom zou het systeem om alleen gevaccineerde of geteste mensen binnen te laten, om 23.30 wel werken, maar om 00.30 niet?’ De Amsterdamse burgemeester vraagt het kabinet de maatregel nog eens tegen het licht te houden. ‘Het verlangen van jongeren om eindelijk hun sociale leven weer te beginnen moet serieus genomen worden. De nachthoreca betaalt bovendien al heel lang een enorm hoge prijs voor de coronacrisis.’

Compenseer horeca

De Haagse burgemeester Van Zanen zegt dat hij de teleurstelling van horecaondernemers begrijpt, nu de coronabeperkingen in hun ogen onvoldoende worden versoepeld. ‘Als horeca-inrichtingen om 24.00 uur moeten sluiten, dan betekent dat dat zij de omzet van de laatste paar rondes verliezen. Die moet gecompenseerd worden en daar heb ik voor gepleit in het Veiligheidsberaad,’ laat Van Zanen weten. ‘Wat mij betreft moet de invoering van een coronatoegangsbewijs gepaard gaan met meer vrijheid. Daarom ben ik van mening dat als je de QR-code gaat hanteren, dat ook zou moeten leiden tot verdere versoepelingen voor bijvoorbeeld de nachthoreca.’