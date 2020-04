Tevredenheid over viering Koningsdag

De 25 veiligheidsregio’s zijn tevreden over het verloop van Koningsdag. Op een paar incidenten na is de dag in de meeste gemeenten rustig verlopen. Ook de politie, gemeente Amsterdam en de Bond van Oranjeverenigingen blikken met een goed gevoel terug.

Mensen hebben op de meeste plekken goed afstand van elkaar gehouden, al ging Nederland er volgens het Veiligheidsberaad wel meer op uit dan enkele weken geleden. Voorzitter Hubert Bruls vindt dat ook wel logisch omdat we al zes weken binnen zitten. ‘Dit weekend, en ook op Koningsdag, zien we dat men zich bewust is van de 1,5 meter afstand en zich hier aan probeert te houden. Hopelijk zet dit voort,’ aldus Bruls.

Drukte in het weekend

Het afgelopen weekend was het op sommige plaatsen heel druk, bijvoorbeeld in Tilburg, waar de gemeente bewoners opriep thuis te blijven. Op Koningsdag, dit jaar omgedoopt tot Woningsdag, was het op veel plekken rustiger. Volgens Bruls had dat er vooral mee te maken dat er meer winkels dicht waren. Er waren ook weinig problemen met groepen jongeren, waartegen eerder diverse keren moest worden opgetreden.

Bruls: ‘Dit was een Koningsdag om niet snel te vergeten, met geen enkele activiteit of feest in de stad, en dat met dit weer. Dat het dit jaar anders was, is logisch: dat brengt deze crisis met zich mee. Zolang corona nog steeds slachtoffers maakt, moeten we voorzichtig blijven samen.’

‘Rustige Koningsdag’

Ook de politie kijkt terug op een rustig verlopen Koningsdag. Agenten in heel Nederland deelden het afgelopen weekeinde en op maandag in totaal 719 boetes uit. Volgens de politie houden de meeste mensen zich goed aan de coronamaatregelen. Bij verkeerslichten ontstonden soms opstoppingen van fietsers waardoor de anderhalve meter afstand niet in acht werd genomen.

Motorrijders hielden zich niet altijd aan die afstand als bijvoorbeeld gezamenlijk werd getankt of ergens werd gestopt, aldus de politie. Jongeren hielden zich ook niet altijd aan de richtlijnen. Zo maakten agenten dit weekeind op een aantal plekken verspreid over het land een einde aan feestjes in woningen of tuinen. In de meeste gevallen gaven mensen direct gehoor aan de aanwijzingen van de politie. VNG-voorzitter Jan van Zanen waarschuwde vorige week dat ingegrepen zou worden bij stiekeme Koningsdagfeestjes.

Halsema is ‘trots’

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam blikt tevreden terug. ‘Ik ben trots op alle Amsterdammers! We hebben met elkaar een unieke Koningsdag beleefd. Veel mensen bleven thuis, in de stad was de sfeer gezellig en goed. Complimenten aan politie en handhavers die zorgden voor gepaste afstand in parken en op de pleinen. Hopelijk gaat het volgend jaar weer los en kleurt de stad weer massaal oranje,’ aldus Halsema.

De dag verliep in de hoofdstad zonder grote problemen. In sommige parken en pleinen was het wel druk, maar goed beheersbaar. Op de Noordermarkt werd in de middag met een megafoon opgeroepen om verder uit elkaar te gaan zitten of naar een andere plek te gaan. Het Vondel- en Sarphatipark stonden onder extra toezicht. De drukte werd onder meer gecontroleerd door zijuitgangen te sluiten. Het vaarverbod dat geldt voor de grachten in het centrum werd goed nageleefd.

Goed gevoel

Ook de Bond van Oranjeverenigingen kijkt met een goed gevoel terug op de bijzondere Koningsdag. ‘De saamhorigheid is op dit soort dagen in Nederland altijd groot en dat was vandaag ook zeker weer het geval,’ aldus voorzitter Pieter Verhoeve. ‘Er werd hier en daar misschien wat cynisch gedaan over Woningsdag, maar voor heel veel mensen is het een betekenisvolle dag geweest.’

Als burgemeester van Gouda stond Verhoeve maandagochtend op een leeg plein voor de opening van Koningsdag in zijn stad. ‘Er stonden alleen mensen in de rij bij de bakker voor een tompouce. Verder was het helemaal stil, dat was wel een hele rare gewaarwording.’ Verhoeve verwacht dat de klassieke formule van Koningsdag wel wat zal kunnen veranderen. ‘Dat gaan we zeker met de leden bespreken en wellicht zitten er nog wel wat leuke blijvertjes van deze editie bij.’