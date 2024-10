Privacyregels bewust genegeerd

Gemeenten schuiven de privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming soms bewust opzij. Andere belangen dan de privacy van inwoners, bijvoorbeeld veiligheid, geven in die gevallen de doorslag.

‘Andere belangen wegen soms zwaarder dan naleving van de AVG,’ constateert de Autoriteit Persoonsgegevens in een rapport over de naleving. ‘Denk aan gemeenten die bij het bestrijden van ondermijnende criminaliteit of bijstandsfraude de AVG van ondergeschikt belang vinden.’

AVG lastig

Het werk van gemeenten is soms lastig doordat het uitwisselen van gegevens niet altijd mag, kaatst een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) terug in reactie op het kritische AP-rapport. Eerder dit jaar stelde de VNG nog dat de achterban zich netjes aan de privacywet hield.

Of regels daadwerkelijk worden overtreden, kan de woordvoerder niet beamen. Wel herkent hij wat de toezichthouder zegt over het werk van gemeenten. Die hebben het soms lastig bij het helpen van burgers onder de huidige privacyregels.

Weinig zeggen

Als een gemeente bijvoorbeeld een jongere wil helpen die in de problemen zit en daarover overlegt met de politie of andere organisaties, mogen die weinig zeggen over de jongere.

‘Die mogen niet zeggen: Jantje is ook een winkeldief. Of: Jantje zit ook in de schulden.’ Terwijl informatie over bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, drugsgebruik of criminele activiteiten wel noodzakelijk kan zijn om een individu goed verder te kunnen helpen, legt hij uit. Hulpverlening zou niet gehinderd mogen worden door dit soort vervelende dingen.’

De vereniging pleit voor betere wetgeving. Daarin moeten ‘waarborgen’ zitten voor privacy, aldus de woordvoerder, maar gegevensuitwisseling zou beter mogelijk moeten zijn.