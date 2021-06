Gezonde activiteiten in gemeenten

Deze week vindt de Week voor de Gezonde Jeugd 2021 plaats. Verschillende gemeenten organiseren gezonde initiatieven. Zo gaat er een groentebar on tour in Sittard-Geleen, houdt West Betuwe een springtouwchallenge en worden er in Hollands Kroon Happy Stones verstopt.

Het is de Week voor de Gezonde Jeugd. Gezonde acties worden gehouden bij onder andere scholen en kinderopvangcentra, verenigingen en buurthuizen. Tijdens deze week vraagt JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) samen met gemeenten en partners aandacht voor een toekomst waarin iedereen fit en vitaal kan opgroeien. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd, zo is de redenatie. Door het aanleren van een juiste leefstijl op jonge leeftijd, wordt de kans kleiner op overgewicht op latere leeftijd.

Het doel van de initiatieven is overal hetzelfde: jonge inwoners en hun ouders bewustmaken van het belang van een gezondere leefstijl. Een greep uit de activiteiten.

TukTuk on tour

De gemeente Sittard-Geleen is al sinds 2014 een JOGG-gemeente. Deze week rijdt er hier een gezonde TukTuk rond, net als in buurgemeenten Stein en Beekdaelen. Kinderen kunnen op verschillende locaties een lekkere en voedzame snack halen bij de rijdende groentebar. Ook is er deze week een vierdaagse voor peuters, om het wandelen te stimuleren. De peuters lopen elke dag vijftien minuten. Alle zestien Zuid-Limburgse gemeenten doen hier overigens aan mee.

Ontbijtboekjes

Ook in de gemeente Bergen (Limburg) krijgen jonge inwoners een zetje in de richting van een gezonde leefstijl. Basisschoolkinderen beginnen ’s ochtends met een ‘Gezonde start van de dag’. Kinderen vertellen hoe zij naar school komen en hoe ze ontbijten. Er worden ontbijtboekjes met gezonde recepten uitgedeeld. Er komt ook een buitenspeeldag met extra naschoolse activiteiten voor kinderen uit de gemeente. En er is een winactie ‘Gezonde Recepten’ in het leven geroepen, waarbij kinderen hun eigen voedzame recept kunnen insturen.

Springtouwchallenge

In de gemeente West Betuwe worden veel verschillende activiteiten georganiseerd, in samenwerking met lokale organisaties. Basisscholen ontvingen voor ieder kind een springtouw, bidons en een kist met appels. Iedere school wordt uitgedaagd om zoveel mogelijk kinderen tegelijkertijd tien sprongen te laten maken. De school die er in slaagt dit met de meeste kinderen te doen, wint een ‘coole actieve pauze’. Ook zijn er een wandelbingo, kinderbootcamps en -danslessen, en webinars over hoe om te gaan met de ‘lust-ik-niet-fase’ van peuters. In deze video opent de wethouder de gezonde week:



Groentepakket kindcentra

Maasgouw is ook een van de JOGG-gemeenten. Hier wordt met vier thema’s gewerkt: water drinken, gratis bewegen, groente eten en lekker slapen. De activiteiten voor deze week zijn hierop afgestemd. Zo is er onder andere een parcours met een gezondheidsquiz tijdens de gymlessen op de basisscholen en een nationale voetbaldag. Kindercentra kunnen gebruikmaken van een groentepakket en groentehapjes. Er zijn ook webinars over het voorbereiden van kinderen op uitgaan en het omgaan met verleidingen.

Happy Stones zoeken

In de gemeente Hollands Kroon zijn er verschillende digitale activiteiten over jeugd en gezondheid. Denk aan een webinar over het belang van slaap en de online quiz ‘hoe gezond is jouw gezin in coronatijd’? Ook zijn er kookworkshops waarbij ouders samen met hun kinderen gezonde recepten maken. En dan is er nog de actie met de Happy Stones. Negen basisscholen hebben beschilderde stenen ontvangen die ze rondom de school verstoppen. Wie er eentje vindt, wint gratis entreekaartjes voor een lokaal landgoed.

JOGG-aanpak

JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht, is een nationaal preventieprogramma. Het heeft tot doel meer jongeren op gezond gewicht te krijgen. Gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken hierbij samen. Inmiddels is meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten aangesloten. Deelname is sinds begin dit jaar kosteloos. In de gemeenten waar wordt ingezet op gezonde producten en meer bewegen, is vaak een daling te zien van het aantal kinderen met overgewicht. Dat zou blijken uit cijfers van gemeenten die werken met het programma.