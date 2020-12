Overzicht 2020: coronaboetes

Het aantal mensen dat afgelopen week een bekeuring kreeg voor het niet naleven van de coronamaatregelen is volgens de politie bijna gehalveerd in vergelijking met de week ervoor. Omdat de coronaboete in 2020 ‘trending topic’ was komen hierbij nog wat cijfers en artikelen over coronaboetes voorbij.

Het aantal mensen dat afgelopen week een coronaboete kreeg is bijna gehalveerd in vergelijking met de week ervoor, meldt de politie vandaag. Vorige week ging het om 648 boetes en 525 waarschuwingen. De week ervoor kregen 1184 mensen een bekeuring voor het niet naleven van de regels en werden 927 waarschuwingen uitgedeeld.

Meer dan 20.000 boetes

Dat was weer ruim het dubbele van de week daarvoor. Toen werden 543 mensen bekeurd omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden en 639 mensen gewaarschuwd. Er wordt gecontroleerd op de coronamaatregelen die momenteel gelden, zoals het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes. Het aantal coronaboetes was half december opgelopen tot 21.409. De meeste boetes zijn uitgedeeld aan mensen die niet voldoende afstand hielden.

Boeteregen in de lente

De lokroep van de lente bleek voor veel Nederlanders te weerstaan. Handhavers hielden zich bezig met de rest. Groepen die de coronamaatregelen nog steeds niet schenen te begrijpen, veroorzaakten op verschillende plekken een boeteregen.

‘Het grootste deel begreep wél de boete’

‘Er zijn wat uitschieters met verbale agressie geweest, maar het viel heel erg mee. Het grootste deel begreep het juist wél als ze een boete kregen. We kunnen het niet mooier maken dan het is, als je de verordening overtreedt, heeft dat consequenties.’ Aldus Rocky Emmen van team handhaving Capelle aan den IJssel. Gemeente.nu mocht deze zomer met ze meekijken in de praktijk.

Bezwaren

Het strafblad als consequentie van de coronaboete is onderwerp van discussie. ‘Er blijven bezwaren kleven aan de aangepaste ‘spoedwet’ die het coronabeleid voor een langere periode moet vastleggen. Dat stelde de Raad van State, die zich onder meer uitspreekt tegen een strafblad voor overtreders. De noodverordeningen die tot 1 juni van kracht waren, bevatten een kronkel die tot onterechte coronaboetes en een strafblad leidde. Wat ging er mis en hoe valt dit te herstellen?

Zorgen om winter

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad, spraken in september hun zorgen uit over de verwachte boetes in de winter. Ze verwachtten dat er minder draagvlak is voor de coronamaatregelen dan in de zomer, zeker onder jongeren. Ook spraken ze toen over de bruiloft van minister Grapperhaus die leidde tot verontwaardiging. Boa’s schreven daardoor minder coronaboetes uit.