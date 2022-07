Woonwagenbewoners af van lijst signalen ondermijning

Minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid gaat woonwagenbewoners schrappen van de lijst waarmee gemeenten signalen van ondermijning kunnen beoordelen. De checklist is onderdeel van het modelinformatieprotocol binnengemeentelijke gegevensdeling. Op de lijst staan woonwagenbewoners als mogelijk signaal van ondermijning.

‘Het mag duidelijk zijn dat het verkeerd is dat de focus op een specifieke groep personen wordt gelegd. Het is onjuist en draagt bij aan stigmatisering,’ schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer. Ze gaat de controlelijst aanpassen en betrekt daarbij het toetsingskader van het College voor de Rechten van de Mens.

Volgens Yeşilgöz heeft de controlelijst er niet toe geleid dat individuele burgers zijn geregistreerd door gemeenten, antwoordt ze op Kamervragen van Sylvana Simons (BIJ1). Er wordt niet bijgehouden hoeveel gemeenten met de lijst werken of hebben gewerkt.

Modelinformatieprotocol

De checklist maakt onderdeel uit van het Model Privacy Protocol Binnengemeentelijke gegevensdeling bij de aanpak van ondermijning. ‘Dit modelinformatieprotocol is bedoeld als handleiding en maakt inzichtelijk op welke wijze op dit terrein binnen een gemeente rechtmatig de informatiedeling kan worden ingericht, ’ aldus de minister.

Verantwoordelijkheid gemeenten

Aan de hand van de checklist kunnen gemeenten signalen op grond van een aantal kenmerken en indicatoren beoordelen. De lijst kan worden aangepast aan de eigen gemeentelijke praktijk. ‘Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van gemeenten binnen de bestaande wettelijke kaders gegevens uit te wisselen’. De checklist is niet door het ministerie van Justitie en Veiligheid opgesteld, maar dat was er wel van op de hoogte.

Strategisch Beraad Ondermijning

Het modelinformatieprotocol, inclusief de checklist, is opgesteld door de landsadvocaat in opdracht van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO). Het Strategisch Beraad Ondermijning bestaat uit vertegenwoordigers van diverse ministeries, uitvoeringsorganisaties en het lokaal bestuur en geeft advies aan de minister. ‘Ook is het besproken in een klankbordgroep waarin gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en mijn eigen departement hebben deelgenomen,’ antwoordt Yeşilgöz.

Rotterdam

Aan de basis van het modelinformatieprotocol staat het privacy protocol dat eerder door de gemeente Rotterdam is vastgesteld, schrijft ook minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken in antwoord op Kamervragen. Ten tijde van het opstellen golden woonwagencentra in Rotterdam als een handhavingsknelpunt. ‘Dit betekende dat het van belang was om alert te zijn ten aanzien van signalen die hierop betrekking hadden.’

Doordat de checklist van Rotterdam is overgenomen zijn bewoners van woonwagencentra, naast eigenaren en huurders, ook opgenomen in het modelinformatieprotocol. ‘Dat woonwagenbewoners als specifieke groep worden genoemd op de checklist is onjuist,’ meent ook Bruins Slot. ‘De minister van Justitie en Veiligheid zal verzoeken de checklist op dit punt aan te laten passen.’

Indicatoren drugscriminaliteit

Ook is gisteren aan de Tweede Kamer het rapport Indicatoren drugscriminaliteit aangeboden. Een verkenningsstudie naar een monitor drugscriminaliteit en daarop gerichte overheidsinterventies. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), ‘om invulling te geven aan de kwantitatieve indicatoren ten behoeve van toekomstige periodieke monitoring op het terrein van drugscriminaliteit en daarop gerichte interventies’.