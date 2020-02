Experimenten voor ondersteuning van ondernemers

Gemeenten zijn druk bezig met allerlei experimenten om in hun ondernemersbeleid de ondersteuning te verbeteren en vernieuwen. Zo opent Arnhem een loket voor ondernemers met schulden en gaan Haagse winkeliers een elektrische bestelbus delen.

Arnhem gaat vanaf april experimenteren om ondernemers met schulden beter te helpen. Nu moeten ze nog op verschillende deuren kloppen om hulp te vragen, vaak ook tegen betaling. Er wordt geëxperimenteerd met een ondernemersloket, waarbij er een gespecialiseerd aanspreekpunt is voor ondernemers met financiële problemen. Zij kunnen er terecht voor informatie en gerichte doorverwijzing. Daarnaast maakt Arnhem afspraken met een schuldregelingsorganisatie, waardoor deze gratis is voor ondernemers. Verder kunnen de ondernemers coaching en begeleiding krijgen van ervaringsdeskundigen. De pilot loopt tot en met december 2021. Dit jaar wil de gemeente 75 ondernemers bereiken, het jaar daarop 100. Het is onderdeel van nieuw beleid om schulden onder inwoners te voorkomen.

Elektrische deelbestelbus

Den Haag streeft ernaar dat de stad vanaf 2025 alleen nog wordt bevoorraad door auto’s die geen schadelijke stoffen uitstoten. Het stadsbestuur wil daarom schoner vervoer, zoals elektrisch rijden makkelijker maken. Daarvoor startte onlangs een proef met het delen van een elektrische bestelbus. Ondernemers in de Haagse Weimarstraat delen een jaar lang zo’n bus. Zo ervaren zij hoe het is om een elektrische bestelbus te rijden, maar ook hoe het bevalt om een bus te delen met andere ondernemers.

De deelbestelbus voor bedrijveninvesteringszones (BIZ) is een samenwerking van de gemeente Den Haag met Leaseplan en een lokale autodealer. Door een subsidie van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat kunnen Haagse BIZ-en een jaar lang een bus leasen tegen een aantrekkelijk tarief.

Terrasexperimenten

Dit jaar houdt Stichtse Vecht een pilot met verruimde terrasmogelijkheden. Tussen 1 april en 1 oktober experimenteert de gemeente met versoepelde regelgeving en het beschikbaar stellen van openbare ruimte voor terrassen. De proef is bedoeld om in de praktijk te testen hoe, wanneer en waar het openen van een terras gemakkelijker kan. Er doen twee groepen ondernemers mee: horecaondernemers zonder terras en ondernemers met een andere hoofdactiviteit en ondersteunende horeca, zoals een winkel met een koffiehoek. Beide groepen kunnen een tijdelijke terrasvergunning aanvragen in afwijking van het bestemmingsplan. Na afloop wordt er geëvalueerd met de deelnemers, omwonenden en bezoekers. De input wordt gebruikt voor het nieuw op te stellen Horeca uitvoeringsbeleid en het Omgevingsplan.

In Breda start begin maart een pilot van drie maanden met inklapbare windschermen rondom terrassen aan de Haven. Dit naar aanleiding van een windonderzoek dat de gemeente eind vorig jaar uitvoerde. Tijdens de proef wordt onderzocht of de windschermen inderdaad zorgen voor een aangenamer terrasbezoek en of ze passen in het omgevingsbeeld, zo schrijft bredavandaag.nl. Als het gebruik van de schermen een succes is, wordt er een vergunningstraject opgestart.

Gratis parkeeruren

In het centrum van Vlaardingen is het tweede uur parkeren in openbare garages sinds afgelopen september gratis. De winkeliers en de gemeente hopen dat bezoekers zich zo meer welkom voelen, vaker komen en langer blijven. De gemeente financiert het gratis tweede uur parkeren voor het grootste deel, aangevuld door bijdragen van de winkeliers. Hiervoor is maximaal 150.000 euro gereserveerd. De bijdrage van de ondernemers is leidend voor de duur van de proef.

Ook Rotterdam experimenteert met minder regeldruk voor winkeliers en ondersteuning voor start-ups en scale-ups.