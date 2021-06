Iedereen mag en kan meedoen – zo complex is dat niet

Hoe kun je inwoners met een licht verstandelijke beperking laten meedoen? En de dienstverlening van de gemeente beter laten aansluiten op hun belevingswereld? Een nieuwe bundel bevat antwoorden uit de praktijk. ‘Zo vreselijk complex is het niet.’

Dit stelt wethouder Sven de Langen uit Rotterdam, in de ‘inspiratiebundel’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): Iedereen doet mee! Ook met een LVB. Lokale overheden vinden hierin voorbeelden voor inclusie van mensen met een licht verstandelijke beperking, afgekort LVB. ‘Met een beetje hulp en ondersteuning kunnen de meeste mensen met een LVB prima meedoen in de maatschappij,’ zo maakt ook de afzender duidelijk.

Veranderstappen

Gemeenten kunnen dit volgens de VNG op twee manieren organiseren. ‘Enerzijds door zich te richten op individuen. Met de juiste training, scholing of begeleiding komen mensen vaak veel verder dan ze durfden te hopen. En aan de andere kant door te werken aan een écht inclusieve maatschappij. Te beginnen bij de eigen organisatie.’

Om de dienstverlening te laten aansluiten bij de belevingswereld van inwoners met een LVB, moet er in veel gemeenten best wat veranderen, zo schrijft de VNG anderzijds. Die verandering bestaat ‘altijd’ uit drie stappen: willen, kunnen, doen. ‘Niet per se in die volgorde, en in de praktijk niet altijd scherp van elkaar gescheiden – maar toch.’ De uitgave licht die stappen toe in onder meer citaten uit de praktijk.

Drie succestips

Daarnaast blijken drie zaken altijd nuttig voor het behalen van succes. Om te beginnen, leer een beperking herkennen. Dat doe je door trainingen en workshops te volgen. Ook is het daarbij handig in kaart te brengen welke inwoners een grotere kans hebben in de problemen te raken. Dat is een kwestie van op stap gaan, contacten leggen en onderhouden.

De tweede tip is het betrekken van ervaringsdeskundigen. Er zijn verschillende manieren om waardevolle informatie op te halen bij de mensen om wie het draait. Dit kan bijvoorbeeld via belangenvereniging LVB, door de inzet van mystery guests of door zelf ervaringsdeskundigheid aan te boren.

De derde succestip draait om samenwerking, extern en intern. Om te zorgen dat niemand tussen wal en schip valt, moet er goed worden samengewerkt. Met partners in onderwijs, zorg en welzijn, maar ook met collega’s binnen de gemeente.

Handicapverdrag

Gemeenten zijn verplicht uitvoering te geven aan het VN-Verdrag Handicap, maar slagen daar nog niet altijd in. Zo schreef het Sociaal en Cultureel Planbureau dat mensen met een lichamelijke beperking nog altijd niet kunnen deelnemen aan het publieke leven gelijkwaardig aan de situatie mensen zonder beperking.

Vijf jaar na de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap loopt de praktijk achter, zo schrijven de onderzoekers. Mensen met een lichamelijke beperking participeren niet alleen minder, ze ervaren ook minder mogelijkheden om hun leven in te richten zoals zij dat willen.

De VNG gaf recent ook het startschot voor de verkiezing van de meest toegankelijke gemeente van Nederland. De vereniging wil met initiatieven als deze een betere toegankelijkheid stimuleren.