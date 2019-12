Gemeente.nu presenteert: de 19 van 2019

Ook Gemeente.nu is gek op lijstjes en jaaroverzichten, daarom bij deze: de 19 van 2019. Veelbesproken onderwerpen en artikelen van het afgelopen jaar passeren nog eenmaal de revue in dit jaaroverzicht.

De cijfers van het afgelopen jaar zeggen natuurlijk niet alles, want zoals blogger Willem A. Janssen al tweette: ‘Les van 2019: publiceer de meest spraakmakende blogs aan het begin van het jaar. Anders haal je nooit de top 5! ;)’

Toch laten de meest gelezen artikelen zien welke onderwerpen in 2019 ‘trending’ waren in gemeenteland, zoals (op alfabetische volgorde): bewapening boa, cao, decentralisaties, eikenprocessierups, inburgering, Japanse duizendknoop, jeugdzorg, Omgevingswet, ondermijning, Participatiewet, schuldhulp, tekorten, verkiezingen, WhatsApp, Wmo en Woz.

En oké, we spelen een beetje vals: alle artikelen die gingen over de nieuwe cao voor gemeenten waren verreweg het meest populair in 2019. We kunnen er bijna de hele top 19 mee vullen, maar dat doen we dus niet, om het enigszins gevarieerd te houden.

En, om 2019 compleet te maken op nummer 20 een bonus, een magazine met meerdere artikelen dat ook volop is aangeklikt: Digitaal Boa-magazine In het Gemeente.nu magazine komen thema’s als bewapening en beloning van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) aan bod.