Bomvolle toolkit: 13x online hulpmiddelen voor beleidsmedewerkers

Regelmatig tipt Gemeente.nu handreikingen en online hulpmiddelen, platforms en kennisbanken ter inspiratie voor medewerkers van gemeenten. We zetten er deze keer 13 op een rij, verdeeld over verschillende beleidsterreinen. Om kennis op te doen die je na het zomerreces kunt inzetten.

1. Energiearmoede: 7 lessen om inwoners te bereiken

Zo’n 20.000 huisbezoeken legden de energiefixers van het Regionaal Energieloket (REL) af in 18 gemeenten. Een jaar lang trokken ze langs de deuren om kleine energiebesparende maatregelen te treffen bij huishoudens die energiearmoede ervaren. De lessen die ze op communicatiegebied leerden, zijn gebundeld tot 7 praktische en effectieve tips.

2. Handreiking Rijk helpt gemeenten verder te vergroenen

Groen in en om de stad is belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van mensen en dieren. Maar in de praktijk hebben gemeenten nog moeite met vergroenen. Daarom hebben toenmalig ministers De Jonge (Binnenlandse Zaken) en Van der Wal (Natuur) afgelopen juni de handreiking Groen in en om de Stad gepubliceerd, als hulp voor gemeentelijke ambtenaren bij het verder vergroenen van steden.

3. Inwoners ondersteunen bij verduurzamen woningen

Hoe ondersteun je als gemeente inwoners zo efficiënt mogelijk bij het verduurzamen van hun woning? Waar help je hen het meeste mee? En hoe ontwikkel je een samenhangende structuur waarin lokale initiatieven tot hun recht komen? De DoeTank Publieke Ontzorging onderzocht dit en deelt de lessen met praktische tools voor gemeenten in een nieuwe werkwijze.

4. Communiceren met ondernemers in zwaar weer

Hoe communiceer je als gemeente met ondernemers die financiële zorgen hebben en het lastig vinden dit aan te kaarten? De praktische toolkit communicatie: Ondernemers in zwaar weer is samengesteld door verschillende organisaties. Naast de VNG, zijn dit de KvK, het Digitaal Ondernemersplein en de Belastingdienst. Ook gedragswetenschappers waren betrokken bij de ontwikkeling.

5. Stappenplan voor natuurbegraafplaats

Begraven worden in de natuur in plaats van op een (gemeentelijke) begraafplaats. De vraag hiernaar onder inwoners groeit. Daarnaast biedt het gemeenten zelf verschillende voordelen, zo schrijven de VNG, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland. Ze ontwikkelden daarom een handreiking over de mogelijkheden voor gemeenten.

6. Projecten onbegrepen gedrag op interactieve landkaart

Het Actieprogramma Grip op Onbegrip zet in op sterke netwerken voor mensen die de grip op hun leven kwijt zijn of lijken te raken, aldus ZonMw. Vanuit het programma zijn er veel verschillende projecten rondom mensen met onbegrepen of verward gedrag. Deze initiatieven zijn nu verzameld en in te zien via een online interactieve landkaart.

7. Tool om ondernemers tegen cybercrime te beschermen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) lanceerde een nieuw hulpmiddel voor gemeenten om het midden- en kleinbedrijf te beschermen tegen cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. De ‘cyberwegenkaart mkb en cyber’ geeft een overzicht van 5 projecten die gemeenten kunnen inzetten om ondernemers te beschermen.

8. Buitenspelende kinderen in kaart gebracht

De nieuwe monitor Buitenspelen in Kaart (BinK) van het Mulier Instituut geeft gemeenten de mogelijkheid om te meten en monitoren hoeveel kinderen er buitenspelen in hun gemeente. Spelen kinderen bijvoorbeeld even veel buiten als kinderen in andere gemeenten? En zijn er verschillen tussen bepaalde buurten en wijken? Dat kan allemaal ontdekt worden met behulp van de monitor.

9. Klimaatadaptatie: dashboard toont opgave op buurtniveau

In het Buurtdashboard kunnen gemeenten zien hoe klimaatbestendig bepaalde buurten zijn. Hoeveel groen er bijvoorbeeld aanwezig is of hoe hoog de gevoelstemperatuur is op een zomerdag. Dit geeft inzicht in de opgaven en de kansen voor klimaatadaptatie. Het biedt vooral inzicht in stedelijke buurten, hoewel er ook landelijke gebieden in staan.

10. Inwoners beter betrekken bij komst asielzoekers

Gemeenten stuiten soms op weerstand bij inwoners als het gaat om de opvang van asielzoekers. Toch blijken die niet altijd tegen de opvang zelf te zijn. Hun onvrede richt zich vaak op het proces en de communicatie vanuit de gemeente. Kennisinstituut Movisie komt met tips, adviezen en concrete handvatten.

11. Kennisbundel voor bevorderen gezondheid in de wijk

Wie zich bezighoudt met preventie en het bevorderen van de gezondheid in een gemeente kan zijn voordeel doen met een nieuwe kennisbundel van ZonMW. Het hulpmiddel bevat veel toepasbare en concrete instrumenten en lessen uit onderzoek voor een gezonde wijk of buurt.

12. Platform met wet- en regelgeving voor circulair beleid

Hoe kies je nu het juiste instrument voor circulair beleid, bijvoorbeeld als het gaat om de voedselketen? Het online kennisplatform van de gemeente Amsterdam zet alle juridische mogelijkheden voor beleidsmedewerkers op een rij. Alle gemeenten kunnen hier gebruik van maken.

13. Kansenkaart toont lokale vergroeningsmogelijkheden

Stichting Steenbreek lanceert een nieuwe richtlijn en een kansenkaart. Daarmee kunnen gemeenten zien in welke buurten de grootste vergroeningsmogelijkheden liggen. Genemuiden Noord-Oost (Overijssel) blijkt de buurt met de meest versteende tuinen.